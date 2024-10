Mouse e tastiera wireless: il kit Trust pronto all'uso a soli 16,99€ (-15%)

Stavi cercando un kit mouse e tastiera wireless veloce e pronto all’uso? Con questa soluzione Trust dotata di ricevitore USB unico risolvi in fretta e spendi poco perché su Amazon è in offerta a soli 16,99 euro grazie al 15% di sconto attivo sul prezzo consigliato. Hai anche la spedizione Prime per la consegna immediata.

Kit mouse e tastiera wireless: conveniente e di qualità

Con questo set avrai subito a tua disposizione una tastiera e un mouse wireless, progettati per offrirti una combinazione di comfort ed efficienza senza doverti preoccupare dei cavi.

La tastiera, naturalmente con layout QWERTY italiano, è a grandezza naturale e dispone di tasti a profilo ribassato per una digitazione comoda e silenziosa: perfetta quindi sia per il lavoro che per lo studio.

Il design resistente agli sversamenti è una genialata che ti permette di lavorare senza preoccuparti troppo di eventuali piccoli incidenti con liquidi, mentre con i piedini pieghevoli puoi regolare l’altezza della tastiera, garantendoti una posizione confortevole e personalizzata durante l’uso.

Il mouse ambidestro, invece, è perfetto sia per utenti mancini che destrorsi. La connessione wireless avviene tramite un unico ricevitore USB, che gestisce sia la tastiera che il mouse, liberando così le porte del tuo PC, laptop o Mac.

Ideale se cercavi una soluzione semplice, funzionale, senza fili e soprattutto conveniente per il tuo spazio di lavoro. Acquista adesso il set a soli 16,99 euro.