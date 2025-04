AMD al lavoro su una nuova RX 9070 GRE?

Nell’ultima settimana, nuove indiscrezioni in circolazione rivelano che AMD starebbe valutando l’introduzione di una nuova variante di Radeon RX 9070. Si tratta di informazioni che sono emerse nel momento in cui le scorte delle RX 9070 base, attualmente in commercio, si sono esaurite nel mercato cinese, spingendo a ipotizzare che l’azienda non abbia intenzione di rifornire il modello ma bensì di rimpiazzarlo direttamente con un’ipotetica RX 9070 GRE.

AMD: Radeon RX 9070 GRE in arrivo?

L’indiscrezione arriva da ITHome, che citando fonti interne, afferma che AMD ha intenzione di lanciare prossimamente una Radeon RX 9070 GRE. La scheda potrebbe addirittura essere un’esclusiva per il mercato cinese, anche se nel recente passato l’azienda ha commercializzato la variante per tutto il mercato globale, come nel caso della RX 7900 GRE. Rimane quindi un precedente che lascia aperta la possibilità per un arrivo della GPU in tutti i mercati mondiali.

Al momento, i dettagli tecnici della RX 9070 GRE rimangono ancora sconosciuti. Tuttavia, gli addetti ai lavori e la stampa specializzata ipotizzano che la scheda possa essere dotata di un bus di memoria a 192 bit, il che porterebbe a una configurazione di memoria GDDR6 da 12 GB. Queste specifiche la collocherebbero nella stessa categoria della RX 9070. La variante GRE potrebbe quindi posizionarsi come un’interessante via di mezzo tra le serie 9070 e 9060, considerato come quest’ultima avrà un ampiezza bus di 128-bit, offrendo caratteristiche che la renderebbero competitiva, ad esempio, con la RTX 5070 di NVIDIA, che condivide specifiche di memoria simili.

Storicamente, i modelli GRE sono stati introdotti da AMD nel mercato cinese per sopperire alla scarsità di altre schede. Con la serie RDNA3, ad esempio, una minore disponibilità della RX 7600 XT ha lasciato spazio a opzioni come la RX 6750 GRE. Seguendo questa logica, la RX 9070 GRE potrebbe essere una mossa strategica per alleggerire la pressione che potrebbe esserci sulla domanda dei prossimi modelli RX 9060, garantendo al contempo una proposta più robusta per i consumatori. Resta da vedere se queste voci verranno confermate e se la nuova scheda riuscirà a conquistare l’attenzione anche al di fuori della Cina.