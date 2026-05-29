 Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2: il mouse dei Pro Gamer a un prezzaccio
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Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2: il mouse dei Pro Gamer a un prezzaccio

Il Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 è il mouse wireless scelto dai Pro Gamer e oggi è su Amazon quasi al minimo storico.
Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2: il mouse dei Pro Gamer a un prezzaccio
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Il Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 è il mouse wireless scelto dai Pro Gamer e oggi è su Amazon quasi al minimo storico.
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Se vuoi fare un vero upgrade acquistando un mouse wireless dalle straordinarie capacità senza fare compromessi approfitta di questa promozione speciale. Oggi su Amazon puoi acquistare il mitico Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 a soli 99,99 euro, invece che 119,70 euro.

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Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2: mouse wireless spaziale

Inutile girarci intorno, il Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 è sicuramente uno dei migliori mouse wireless da gaming in commercio ed ecco perché a questa cifra è da prendere al volo. Pesa solo 60 grammi e ha un design estremente confortevole con impugnatura ergonomica. Inoltre offre fino a 44000 DPI con un sensore ottico avanzato che ha una calibrazione precisa per garantire zero smoothing, accelerazione o filtraggio.

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I tasti ottico-meccanici ibridi LIGHTFORCE garantiscono una bassissima latenza con click nitido al tatto ma non eccessivamente rumoroso. Grazie ai piedini del mouse in PTFE e zero additivi otterrai uno scorrimento fluido e rapido anche senza il tappetino per mouse. La connessione è estremamente veloce ed è compatibile con PC e Mac. I pulsanti sono programmabili e garantisce un’autonomia di 95 ore con una ricarica completa che avviene tramite il cavetto USB Type-C.

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Davvero una delle migliori soluzioni per migliorare le tue prestazioni di gioco senza dover spendere un patrimonio. Dunque prima che l’occasione scada vai su Amazon e acquista il tuo Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 a soli 99,99 euro, invece che 119,70 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

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Pubblicato il 29 mag 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
29 mag 2026
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