HUAWEI MatePad 11.5 con tastiera: offerta TOP del tablet per studio e lavoro

Trovare un tablet che metta d’accordo le esigenze di tutta la famiglia, dai compiti dei figli fino alla gestione di qualche documento di lavoro, senza dover per forza spendere una fortuna, è sempre una bella sfida. In questo periodo conviene dare uno sguardo alle offerte che Huawei sta proponendo sul suo store ufficiale. Tra le varie promozioni attive, ce n’è una particolarmente interessante che punta su un pacchetto completo, pensato proprio per chi cerca un dispositivo pronto all’uso senza dover poi spendere altri soldi per gli accessori fondamentali.

L’offerta riguarda nello specifico il HUAWEI MatePad 11.5 nella versione più generosa, quella con 8GB di RAM e ben 256GB di spazio di archiviazione, nella colorazione Grey. La comodità di questa proposta sta tutta nella confezione, visto che arriva a casa direttamente con la sua tastiera dedicata (con layout US).

Si tratta di un tablet con schermo da 11.5 pollici che adotta il formato 3:2, una scelta intelligente perché offre più spazio verticale rispetto ai display tradizionali, risultando molto più comodo quando si leggono PDF, si naviga sui siti web o si scrive un testo. La fluidità generale è garantita da un pannello a 120 Hz, che rende ogni movimento fluido e piacevole alla vista, sia che stiate guardando una serie TV sia che stiate scorrendo i social. Sotto la scocca in metallo c’è tutta la memoria che serve per gestire più applicazioni insieme senza rallentamenti e lo spazio da 256GB permette di salvare foto, video e documenti senza l’ansia di riempire la memoria dopo pochi mesi. In più, è leggero e sottile, perfetto da tenere in borsa o nello zaino per tutta la giornata.

La vera notizia però è il prezzo a cui viene proposto grazie a un codice sconto speciale. Il listino iniziale per questo bundle sarebbe di 399 euro, ma inserendo nel carrello il coupon ATXZBLA100 si ottiene un taglio immediato di 100 euro. Questo significa che la spesa finale scende a soli 299 euro, una cifra decisamente competitiva per un tablet di questa categoria che ha già la tastiera inclusa nel prezzo.

Il consiglio è quello di fare in fretta se siete interessati, perché i bundle completi con accessori inclusi di solito sono i primi ad andare esauriti sullo store del brand. Ricordiamo comunque che questo MatePad non è l’unico prodotto in promozione in questi giorni: facendo un giro sul sito ufficiale Huawei si possono trovare tantissimi altri sconti che coprono gli smartwatch della linea GT, i notebook e gli auricolari wireless. Passare dal portale ufficiale è il modo migliore per dare un’occhiata a tutto il catalogo e trovare l’offerta che fa più al caso vostro, risparmiando un bel po’ sul prezzo finale.

In collaborazione con Huawei