NiPoGi E1 è in sconto: attiva il coupon, risparmia sul Mini PC

NiPoGi E1 è il Mini PC giusto da mettere sulla scrivania, ancor di più oggi grazie al coupon sconto di Amazon che ne taglia il prezzo. Compatto e versatile, può essere tuo a soli 189 euro. La confezione include un cavo HDMI, un supporto VESA per il montaggio dietro al monitor, l’alimentatore e il manuale utente.

Mini PC in sconto: l’affare di oggi è NiPoGi E1

Le sue specifiche tecniche, come elencato nella scheda sull’e-commerce, lo rendono adatto anche al lavoro, grazie alla CPU di ultima generazione per una potenza di calcolo più che sufficiente per gestire ogni compito. C’è anche tanto spazio per l’archiviazione dei dati. Ecco quelle più importanti.

Processore Intel N150 di ultima generazione con chip grafico Ιntel UHD;

16 GB di RAM DDR4;

SSD da 512 GB di tipo M2 (espandibile fino a 2 TB);

connettività Wi-Fi dual band, Bluetooth 4.2 ed Ethernet;

due porte USB 3.2 Type-A, due USB 2.0 Type-A e jack audio;

uscite HDMI 2.0 e DisplayPort 2.0 con supporto alla risoluzione 4K.

Per quanto riguarda il comparto software, il sistema operativo preinstallato su NiPoGi E1 è Windows 11 Pro con licenza ufficiale per ricevere tutti gli aggiornamenti distribuiti da Microsoft. Dai uno sguardo alla descrizione completa per conoscere tutte le altre informazioni.

La disponibilità è immediata e se lo ordini subito arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratis, spedito da Amazon attraverso la sua rete logistica. In definitiva, ti basta attivare il coupon dedicato per acquistare il Mini PC al prezzo di soli 189 euro.