Apple: Mac mini M4 tutto nuovo in arrivo questo mese?

Stando a quelle che sono le più recenti indiscrezioni, Apple sarebbe in procinto di lanciare un nuovo Mac mini, di cui si discute già da tempo, con design totalmente riprogettato proprio questo mese, in contemporanea con i nuovi modelli MacBook Pro e iMac. L’aggiornamento in questione risulterebbe particolarmente rilevante perché, appunto, andrebbe a rappresentare il primo cambiamento di design significativo per il Mac mini dall’ormai lontano 2010.

Apple: Mac mini tutto nuovo in arrivo a breve

Andando più in dettaglio, secondo Mark Gurman di Bloomberg, le principali novità attese sarebbero in primo luogo delle dimensioni molto più compatte, quasi come quelle di Apple TV, il che contribuirebbe a rendere il computer uno dei più piccoli mai realizzati dal colosso di Cupertino.

Si presume poi che il nuovo Mac mini porti in dote i chip M4 e M4 Pro, offrendo maggiore potenza e prestazioni rispetto ai modelli attuali. Questi chip di nuova generazione miglioreranno ulteriormente velocità e capacità multitasking del dispositivo.

Il nuovo Mac mini dovrebbe poi caratterizzarsi per la disponibilità di porte USB-C frontali. Un leak del software Apple e Gurman stesso hanno indicato che il computer avrà cinque porte USB-C, con due porte posizionate sulla parte anteriore, riprendendo il design del Mac Studio. La maggior parte di queste porte saranno probabilmente Thunderbolt 4, che utilizzano il connettore USB-C. Non è però da escludere che solo le configurazioni con chip M4 Pro includano tutte e cinque le porte USB-C.

Da tenere presente che il modello attuale del Mac mini, con le opzioni di chip M2 e M2 Pro, è stato rilasciato a gennaio dello scorso anno.