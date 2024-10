Mini PC con Intel Core, 24/500GB: è Beelink EQi12 (coupon -100€)

Compatto e dallo stile minimalista, ma dalle prestazioni eccezionali: Beelink EQi12 è l’affare di oggi su Amazon se stai cercando un Mini PC bello da vedere e scattante da mettere sulla tua scrivania. Ha ciò che serve per affrontare la produttività quotidiana e non solo. Non lasciarti sfuggire l’occasione, attiva il coupon che trovi sull’e-commerce ed entro 24 ore lo riceverai direttamente a casa, senza costi di spedizione.

Beelink EQi12: le specifiche tecniche del Mini PC

Il comparto hardware è potenza pura: processore Intel Core i3-1220P con chip Intel UHD Graphics integrato, affiancato da ben 24 GB di RAM LPDDR5 e da un’unità SSD da 500 GB (di tipo NVMe PCIe 4.0) per l’archiviazione, espansibile fino a 4 TB. A questo si aggiungono la connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, un doppio slot Ethernet e una gamma completa di porte fisiche come USB-C, USB Type-A, jack audio e HDMI. È possibile collegare due monitor in contemporanea con supporto alla risoluzione 4K. Per tutti gli altri dettagli, dai uno sguardo alla scheda completa.

Devi solo attivare il coupon dedicato per ottenere uno sconto di 80 euro e acquistare il Mini PC di Beelink (modello EQi12) al prezzo finale di 309 euro. Si tratta di una spesa davvero contenuta, considerando le sue caratteristiche. Dispone della certificazione CE e può contare sul supporto tecnico a vita da parte del produttore.

L’articolo è proposto dallo store ufficiale del marchio sull’e-commerce e spedito da Amazon attraverso la sua rete logistica, senza passare da intermediari. Se lo ordini subito, entro domani arriverà direttamente a casa tua con la consegna gratuita.