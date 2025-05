AMD Radeon RX 9070 GRE poco dietro a RTX 5070 nei test

AMD Radeon RX 9070 GRE, GPU lanciata da poco ed esclusiva per il mercato cinese, almeno inizialmente, è stata già recensita da diverse testate. Nelle prove, il nuovo modello ha dimostrato di poter offrire prestazioni paragonabili a RX 7900 GRE, di generazione precedente, posizionandosi leggermente più indietro alla RTX 5070.

AMD Radeon RX 9070 GRE: le prestazioni del nuovo modello

Come ormai ben sappiamo, AMD ha lanciato in Cina la Radeon RX 9070 GRE (Golden Rabbit Edition), basata sull’architettura RDNA 4 e sul processore grafico Navi 48, ovvero lo stesso utilizzato per RX 9070 e RX 9070 XT, ma con specifiche depotenziate. Dotata di 3072 Stream Processor e 12 GB di VRAM GDDR6, la 9070 GRE è pensata per essere posizionata tra RX 9060 XT e la RX 9070.

Naturalmente, le recensioni hanno già paragonato RX 9070 GRE con diverse schede grafiche di nuova generazione già in commercio, oltre che con quelle di generazione precedente, sia di Nvidia che di AMD stessa. In molti test, la GPU si è dimostrata equivalente a Radeon RX 7900 GRE, basata su RDNA 3, inizialmente lanciata per la Cina e successivamente resa disponibile anche al resto dei mercati.

Le differenze prestazionali tra la 9070 GRE e la precedente RX 7900 GRE sono minime, sia nei benchmark sintetici che in quelli di gioco. RX 7900 GRE offre tuttavia ben 4GB in più per la VRAM, per un totale di 16GB, un aspetto che potrebbe influenzare la scelta di molti utenti.

Il confronto con la RX 9070 segna invece un divario prestazionale di circa il 15%, più marcato di quanto atteso. La Radeon RX 9070 GRE è al tempo stesso leggermente dietro la RTX 5070 del 5%. Tuttavia, il confronto dipende molto dai titoli e dai software eseguiti, come evidenziato da diverse recensioni: in alcuni casi, la 9070 GRE eguaglia la RTX 5070, mentre in altri la Nvidia offre fino al 20% di prestazioni in più.

Rispetto alla RTX 5060 Ti, la RX 9070 GRE è più veloce del 27%, un miglioramento significativo, anche se non si tratta del diretto concorrente. Questo compito spetterà infatti alla RX 9060 XT da 16GB, attesa a breve per il Computex.