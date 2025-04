AMD Radeon RX 9060 XT verrà lanciata il 18 maggio

Nuove indiscrezioni riguardo l’imminente GPU di fascia media AMD, provenienti da Board Channels, un forum che è legato a diversi partner di terze parti, rivelano che Radeon RX 9060 XT, l’atteso modello basato sul processore grafico Navi 44, potrebbe essere lanciata nelle prossime settimane. Inizialmente, l’azienda di Sunnyvale aveva pianificato di presentare la scheda sempre a maggio, ma durante il Computex, con un lancio previsto per giugno. Tuttavia i piani sembrano essere appena cambiati.

AMD Radeon RX 9060 XT: pronto il lancio per il 18 maggio

AMD Radeon RX 9060 XT dovrebbe essere quindi rilasciata il 18 maggio, anche se non è ancora del tutto chiaro se si tratti di un annuncio ufficiale o di un lancio effettivo, dato anche che alcune fonti continuano ancora a menzionare un possibile debutto a giugno. A ogni modo, l’effettivo arrivo della GPU sul mercato rimane atteso tra il periodo di maggio e giugno. Oltre a essere dotata del processore grafico Navi 44, con 2.048 Stream Processor, come ben sappiamo, la scheda sarà disponibile in configurazioni di memoria da 8 GB e 16 GB, in maniera analoga alla RTX 5060 Ti, svelata da poco.

Le indiscrezioni accennano anche alla Radeon RX 9070 GRE, di cui sono state recentemente svelate le specifiche complete. Questo modello, basato sul processore Navi 48 con 3.072 core, avrà una memoria di 12 GB servita da un bus a 192-bit. Secondo i report, il lancio della variante GRE sarebbe stato posticipato al quarto trimestre del 2025, decisione di cui manca ancora la conferma ufficiale. La strategia dell’azienda rimane incerta sotto questo aspetto, soprattutto considerando che la RX 9070 GRE potrebbe colmare il divario tra la RX 9070 e la RX 9060 XT. Il nome del modello può generare confusione, poiché inizialmente destinato a un lancio esclusivo per la Cina.

L’azienda è nel frattempo al lavoro anche per rinnovare la sua gamma Radeon Pro, ancora ferma all’architettura RDNA 3, motivo per cui sono presto in arrivo nuove varianti con GPU Navi di nuova generazione.