AMD al lavoro su nuovi modelli Radeon PRO con GPU Navi 48

AMD è attualmente al lavoro nell’espandere la sua nuova generazione di GPU, non solo per quanto riguarda i modelli desktop, ma anche quelli pensati per sistemi workstation. Mentre la gamma Radeon RX arricchirà presto l’offerta di modelli con due nuove schede video, ovvero Radeon RX 9060 XT e la Radeon RX 9070 GRE, pensate per la fascia media, la gamma Radeon PRO aggiungerà nuovi modelli RDNA 4, dato che finora era stata limitata a soluzioni con architettura RDNA 3.

AMD: in arrivo nuovi modelli Radeon PRO RDNA 4

Nelle ultime settimane sono sempre più circolate indiscrezioni su una possibile GPU AMD con processore Navi 48 e una memoria di 32GB, un grande quantitativo il quale lascia chiaramente intendere che abbiamo a che fare con un modello Radeon PRO. L’arrivo di questo specifico modello di scheda era stato anticipato da addetti ai lavori conosciuti e affidabili. Non essendo stata diffusa alcuna conferma riguardo alla fascia consumatori, principalmente improntata per il gioco, è chiaro che l’azienda ha intenzione di rendere disponibile questo modello per la fascia professionale.

La nuova scheda che dovrebbe far presto parte della serie Radeon PRO, dotata di una GPU Navi 48 XTW, verrà sicuramente inquadrata nella serie W9000. Questa scheda, ancora senza un nome ufficiale, sarà dotata di 32 GB di memoria, presumibilmente di tipo GDDR6 ECC. Si tratta di una capacità inferiore rispetto ai 48 GB o 64 GB della generazione precedente, ma le specifiche potrebbero ancora evolversi nel corso di questi giorni.

AMD terrà inoltre il suo evento “Advancing AI”, previsto per giugno, che si concentrerà sulle GPU Instinct per data center e sulla piattaforma ROCm (Radeon Open Compute). Proprio l’evento potrebbe rappresentare il momento ideale per svelare ufficialmente le nuove GPU destinate alla gamma workstation. Non sono invece disponibili ulteriori dettagli riguardo ad altri modelli, che sicuramente arriveranno più avanti in queste settimane.