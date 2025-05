Mini PC a 89€: con il DOPPIO SCONTO lo metti sulla scrivania

Le dimensioni del Mini PC di UXX sono estremamente ridotte, così come il suo prezzo finale di soli 89 euro, ma il comparto hardware in dotazione lo rende adatto anche alla produttività di base. Approfitta del doppio sconto su Amazon e acquistalo subito, prima che risulti sold out. È ideale anche per la navigazione online e per l’intrattenimento multimediale, dallo streaming alla riproduzione dei contenuti in locale.

CPU Intel e sistema Windows per il Mini PC di UXX

Il sistema operativo è Windows con licenza ufficiale e ricezione istantanea degli aggiornamento rilasciati da Microsoft non appena resi disponibili. A livello di specifiche tecniche, nel case compatto sono racchiusi il processore Intel Celeron N3350 con GPU Intel UHD Graphics integrata, 6 GB di RAM, 64 GB di memoria interna eMMC per lo storage, i moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth per la connettività wireless, lo slot Ethernet per quella cablata, tre porte USB 3.0 Type-A, il lettore microSD, il jack audio e le uscite video HDMI e VGA con supporto alla risoluzione 4K. Per altre informazioni consulta la scheda del prodotto.

È in doppio sconto. La prima riduzione della spesa è applicata in automatico, per ottenere la secondo devi solo attivare il coupon dedicato. Potrai così acquistarlo al prezzo finale di soli 89 euro e metterlo sulla tua scrivania. L’immagine qui sotto mostra gli accessori inclusi nella confezione: adattatore per l’alimentazione, mouse, manuale utente, staffa VESA per il montaggio dietro allo schermo e cavo HDMI.

Il Mini PC di UXX è spedito da Amazon. La disponibilità è immediata: ordinalo subito per riceverlo direttamente a casa tua entro un paio di giorni al massimo e con la consegna gratis. Il voto medio ottenuto dalle recensioni dei clienti è superiore a 4/5.