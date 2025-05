Intel taglia i prezzi delle CPU Core Ultra 7 265K e 265KF

Intel ha recentemente iniziato a ridurre i prezzi di listino di due modelli di processori della gamma Arrow Lake S: ovvero Core Ultra 7 265K, che ora scende a 299 dollari, e la sua variante senza iGPU 265KF, che è scesa a 284 dollari. Si tratta del taglio di prezzo più importante da quando la serie 200S è arrivata sul mercato, ovvero sei mesi fa. Questi rimangono tuttavia i prezzi suggeriti da Intel: i costi effettivi possono variare nei negozi locali a causa di tasse, spese di spedizione e ricarichi dei rivenditori, come di consueto.

La riduzione attuata da Intel coincide con l’offerta “Spring Bundle” dell’azienda, con con è possibile ottenere software e chiavi per giochi gratuiti a chi acquista processori Core Ultra Serie 2 o di 14ª generazione. L’azienda di Santa Clara sottolinea che il taglio di prezzo e l’offerta del bundle sono cumulabili, il che permette di acquistare a prezzo scontato sia il processore e, al tempo stesso, ottenere in omaggio i giochi e i programmi del caso.

Rimane invariato invece il prezzo dei modelli top di gamma Intel Core Ultra 9 e di fascia media Core Ultra 5. Si tratta a ogni modo di una mossa mirata a rafforzare la competitività nel segmento di fascia media, dove AMD fa molto bene con suoi Ryzen 5 9600X3D e Ryzen 7 9700X3D, i quali beneficiano pesantemente della cache aggiuntiva. Nonostante le proposte Arrow Lake siano state migliorate grazie al nuovo profilo 200s Boost, che permette di ottenere un incremento importante del 10% grazie a frequenze di memoria notevolmente più elevate, l’azienda ha ritenuto necessario applicare un taglio di prezzo per rendere commercialmente più appetibili le sue proposte e pubblicizzare meglio queste due varianti di Core Ultra 7 nello specifico.

Intel Core Ultra 7 265K è una buona CPU pensata per offrire un buon equilibrio tra prestazioni multi-core ed efficienza energetica, ideale per PC da gioco e workstation di base. La variante 265KF, priva di grafica integrata, è invece rivolta a chi vuol spingere ancor di più la propria CPU attraverso l’overclock. In Italia i prezzi rimangono ancora sopra quelli di listino, ma scendono comunque rispetto alla cifre di qualche mese fa. Nello specifico è infatti possibile acquistare il 256K a 324€ su Amazon, mentre il 256KF ha invece un prezzo più elevato di 350€.