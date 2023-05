Apple: in permuta tre nuovi Mac dalla WWDC

A partire dal prossimo lunedì 5 giugno, ovvero il giorno in cui avrà inizio la WWDC 2023, saranno resi per la prima volta idonei per la permuta da parte di Apple il Mac Studio, il MacBook Air M2 da 13 pollici e il MacBook Pro M2 da 13 pollici.

Apple: permuta per Mac Studio, MacBook Air M2 13″ e MacBook Pro M2 13″

A renderlo noto, sia ben chiaro, non è stata direttamente l’azienda di Cupertino. La notizia, infatti, è stata data da Mark Gurman di Bloomberg. Per cui, non vi sono ancora conferme ufficiali al riguardo, ma considerato la consueta attendibilità del giornalista è altamente probabile che le cose vadano effettivamente in questo modo.

Per chi non lo sapesse oppure non ne avesse memoria, Apple ha presentato il Mac Studio a maggio 2022, proponendo configurazioni con chip M1 Max e M1 Ultra. Pur avendo lanciato una gamma di Mac con chip M2, M2 Pro e M2 Max, la “mela morsicata” non ha ancora aggiornato il Mac Studio. Mark Gurman è del parere che siano in lavorazione nuovi modelli di questo computer, ma non ha fornito indicazioni in merito alla possibile data di lancio.

Da tenere presente che precedentemente lo stesso Mark Gurman aveva messo in dubbio la possibilità che il nuovo Mac Studio venisse annunciato alla WWDC, suggerendo che sarebbe stato molto più probabile che il colosso di Cupertino preferisse attendere fino alla generazione M3, al fine di evitare di cannibalizzare il Mar Pro con Apple Silicon, ma nonostante questa voce i modelli Mac Studio aggiornati con chip M2 Max e M2 Ultra potrebbero ancora essere presentati alla WWDC 2023.

