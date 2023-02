Mac Studio: Apple potrebbe non lanciare un modello con M2

Non è affatto detto che un Mac Studio con M2 possa giungere sul mercato, proprio no. Stando infatti a quanto ritenuto da Mark Gurman di Bloomberg nella sua consueta newsletter “Power On”, Apple è attualmente impegnata nello sviluppo di un Mac Pro 2 e tale progetto, piuttosto ambizioso e decisamente promettente, andrebbe a incidere sui lavori dedicati all’altro computer.

Mac Studio: potrebbe non giungere sul mercato a causa del Mac Pro 2

Alle ragioni di cui sopra va poi aggiunto che realizzando una nuova versione dei due computer, l’azienda di Cupertino si ritroverebbe ad avere nel suo portfolio due prodotti simili, entrambi equipaggiati con chip M2 Ultra e quindi concorrenti tra loro.

Sulla base delle informazioni disponibili, dunque, il lancio di un Mac Studio con chip M2 Pro o M2 Max potrebbe venire rimandato o addirittura cancellato del tutto.

Mark Gurman ha infatti affermato “è più probabile che Apple non aggiorni mai il Mac Studio o tenga fino alla generazione M3 o M4”, ipotizzando il rilascio di una seconda generazione del computer in questione più in là nel tempo, ovvero quando le caratteristiche tra quest’ultimo e il Mac Pro risulteranno sufficientemente differenti da non sovrapporsi e poter quindi attirare differenti tipologie d’utenza.

Da tenere presente che, sulla falsariga delle affermazioni di Mark Gurman, già qualche settimana fa, il noto analista Ming-Chi Kuo aveva affermato che Mac Studio avrebbe rappresentato un prodotto “temporaneo” e che molto probabilmente verrà sostituito definitivamente da Mac Pro, trovandosi quindi in parte d’accordo con le informazioni fornite dal collega.

