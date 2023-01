Mac Pro M2: non si potranno aggiornare GPU e RAM

Tra i computer a marchio Apple in attesa di essere aggiornati con chip M2 vi è il Mac Pro. In merito al lancio di un nuovo modello circolano indiscrezioni già da qualche tempo a questa parte, ma è stato nelle ultime ore che sono arrivati “succosi” dettagli al riguardo. Mark Gurman di Bloomberg ha infatti affermato che non consentirà di aggiornare la scheda grafica o di aumentare la RAM dopo l’acquisto.

Mac Pro con M2: scheda grafica e RAM non aggiornabili in un secondo momento

Andando più nello specifico, il nuovo Mac Pro potrebbe essere più potente del suo predecessore, dunque di poco più potente anche di un Mac Studio seppur con maggiore ingombro, ma una volta acquistato non sarà più possibile migliorare ulteriormente le prestazioni, diversamente da quanto attualmente fattibile con architettura Intel.

L’unica cosa fattibile sarà quella di aumentare la capacità di archiviazione, tutto ciò a meno che Apple non renda possibile l’utilizzo di schede grafiche esterne (eGPU), che è uno scenario parecchio improbabile.

Unitamente alle informazioni in questione, Mark Gurman ha aggiunto che il design del nuovo Mac Pro dovrebbe essere il medesimo della versione attualmente in carica, che è capace di garantire un buon raffreddamento grazie alla notevole quantità di spazio disponibile.

Sempre stando a quanto riferito dal giornalista, la principale differenza tra un Mac Pro e un Mac Studio dovrebbero essere le prestazioni derivate da una maggiore capacità di raffreddamento e dissipazione del calore oltre alla possibilità di avere una GPU più potente con un massimo di 76 core.

