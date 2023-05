Apple avvia i test per il nuovo chip M3 Pro

Apple annuncerà il nuovo MacBook Air da 15 pollici con processore M2 durante la WWDC del 5-9 giugno. I prossimi MacBook Pro, attesi nel 2024, dovrebbero invece integrare i chip M3 Max e M3 Pro. Quest’ultimo è attualmente in test, come riportato da Mark Gurman di Bloomberg.

Apple M3 Pro: specifiche principali

Il chip Apple M2, realizzato da TSMC con tecnologia di processo a 5 nanometri, viene utilizzato in cinque dispositivi (MacBook Air, MacBook Pro da 13 pollici, iPad Pro da 11 e 12,9 pollici, Mac mini). La variante M2 Pro è presente nel Mac mini, oltre che nei MacBook Pro da 14 e 16 pollici. Questo ultimi sono disponibili anche con M2 Max.

Come detto, anche il MacBook Air da 15 pollici integrerà un chip M2. In base alle informazioni ricevute da Mark Gurman, Apple ha già avviato i test per i processori M3 per verificare la compatibilità con le applicazioni. Uno sviluppatore ha fornito le principali specifiche del chip M3 Pro.

Il nuovo SoC viene realizzato sempre da TSMC, ma con tecnologia di processo a 3 nanometri. Ciò comporta un incremento delle prestazioni e un miglioramento dell’efficienza energetica. M3 Pro ha una CPU a 12 core (sei core performance e sei core efficiency) e una GPU a 18 core. A titolo di confronto, M2 Pro ha una CPU a 10/12 core e una GPU a 16/19 core.

M3 Pro supporta fino a 36 GB di RAM contro i 32 GB di M2 Pro. Secondo Gurman, il nuovo M3 Max dovrebbe invece avere una CPU con 14 core e una GPU con 40 core. I primi Mac con chip M3 (MacBook Pro, MacBook Air e iMac) arriveranno sul mercato entro fine anno o all’inizio del 2024.