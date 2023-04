Apple: chip M3 in produzione dalla seconda metà del 2023

Il futuro chip M3 di Apple verrà prodotto in serie a partire dalla seconda metà del 2023. A renderlo noto è stato l’analista Ming-Chi Kuo in una recente nota che è stata inviata agli investitori.

Apple: i dettagli sulla produzione del chip M3

Andando più in dettaglio, l’analista riferisce che la produzione del chip M3 verrà avviata “un po’ più avanti” rispetto a M3 Pro e M3 Max. Il suddetto chip dovrebbe venire adottato sui prossimi MacBook Air da 13 pollici, MacBook Pro da 13 pollici, iMac da 24 pollici e Mac mini, mentre i chip top di gamma M3 Pro e M3 Max dovrebbero essere destinati a futuri MacBook Pro da 14 pollici e da 16 pollici, i quali secondo quanto precedentemente vociferato saranno lanciati nella prima metà del 2024.

Da tenere presente che per i chip M3 dovrebbe venire sfruttato un processo costruttivo a 3 nm. In confronto ai 5 nm dei chip M2 attualmente adoperati, andrebbe a offrire migliorie di rilievo sia in fatto di prestazioni che di efficienza energetica.

Sempre a tal riguardo, ricordiamo che il chiacchierato MacBook Air da 15 pollici che il colosso di Cupertino avrebbe in cantiere di lanciare a stretto giro sarà dotato del chip M2 e non dell’M3, proprio così come il modello attualmente commercializzato, almeno stando alle indiscrezioni che sono state diffuse online nelle scorse ore.

In sostanza, dunque, i primi Mac con chip M3 sono ancora distanti dal lancio, il che ha senso se si considera che le indiscrezioni suggeriscono che il prossimo Mac Pro verrà equipaggiato con chip M2 Ultra.

