Hard Disk esterno Western Digital My Book da 6TB a soli 154€ su eBay

Se siete alla ricerca di un’opzione affidabile e spaziosa per archiviare i vostri dati, non perdete l’ultima offerta di eBay: l’Hard Disk esterno Western Digital My Book da 6TB è ora disponibile a soli 154,99 euro, rispetto al prezzo originale di 209,99 euro. Questo sconto significativo rende questa unità di archiviazione una scelta eccellente per chi necessita di una grande capacità di memoria senza spendere una fortuna.

Caratteristiche tecniche dell’Hard Disk

Il Western Digital My Book da 6TB è un hard disk esterno che offre un’incredibile quantità di spazio di archiviazione per tutti i vostri file, dai documenti di lavoro alle foto, ai video e molto altro. Dotato di una velocità di trasferimento dati elevata grazie alla connessione USB 3.2 Gen 1, questo dispositivo garantisce prestazioni eccellenti, rendendo il backup e il trasferimento dei file rapidi e semplici fino a 125 MB/s.

Il My Book include software per il backup automatico, facilitando la protezione dei vostri dati mentre la crittografia hardware AES a 256 bit garantisce che i vostri file siano al sicuro e protetti da accessi non autorizzati.

L’offerta di eBay sull’Hard Disk esterno Western Digital My Book da 6TB a 154,99 euro è una straordinaria opportunità per chi ha bisogno di espandere la propria capacità di archiviazione con un dispositivo affidabile e di alta qualità. Con uno sconto di 55 euro, questa promozione unisce convenienza e prestazioni, rendendola una scelta eccellente per utenti privati e professionisti. Non lasciatevi sfuggire questa occasione e approfittate subito del prezzo scontato!