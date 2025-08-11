 Mac mini M4 in offerta speciale: potenza e risparmio (-180 euro)
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Mac mini M4 in offerta speciale: potenza e risparmio (-180 euro)

Apple Intelligence, macOS e prestazioni avanzate: Mac mini con chip M4 sta sul palmo di una mano, mettilo sulla scrivania con questo sconto.
Mac mini M4 in offerta speciale: potenza e risparmio (-180 euro)
PC Hardware Desktop
Apple Intelligence, macOS e prestazioni avanzate: Mac mini con chip M4 sta sul palmo di una mano, mettilo sulla scrivania con questo sconto.

Ordinalo subito per poterlo mettere sulla scrivania entro un paio di giorni: il Mac mini con chip M4 è in sconto di 180 euro su Amazon e ha raggiunto il suo prezzo minimo da quando è sul mercato. Un concentrato di potenza racchiuso all’interno di un design compatto, pronto per le funzionalità AI di Apple Intelligence.

Apple Mac mini Computer desktop con chip M4, CPU 10-core e GPU 10-core): 16 GB di memoria unificata, 512 GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad

Compra Mac mini (M4) a -180€

Lo sconto di 180 euro per Mac mini con Apple M4

Il sistema operativo è macOS Sequoia, preinstallato. Nei prossimi mesi sarà aggiornato alla versione Tahoe 26 che introdurrà il restyling dell’interfaccia in stile Liquid Glass. A livello di specifiche ci sono il già citato cuore pulsante con CPU 10-core, GPU 10-core e Neural Engine 16-core affiancato da 16 GB di memoria unificata e da un’unità SSD da 512 GB per l’archiviazione dei file. si aggiungono la connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 ed Ethernet, cinque porte USB-C (tre con Thunderbolt 4), l’uscita HDMI e il jack audio. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella scheda tecnica.

Le porte di connessione presenti sul Mac mini con chip Apple M4

Non c’è bisogno di attivare coupon, lo sconto di 180 euro è automatico e ti permette di acquistare Mac mini con chip M4 al prezzo di 799 euro (invece di 979 euro come da listino della mela morsicata).

Compra Mac mini (M4) a -180€

Come anticipato, se decidi di comprarlo ora lo riceverai entro un paio di giorni con la consegna gratuita. Sia la vendita che la spedizione sono gestite da Amazon attraverso la sua rete logistica, senza passare da intermediari. Il voto medio assegnato dalle recensioni degli utenti pubblicate sull’e-commerce è 4,8 stelle su 5: premiati soprattutto il design, le prestazioni e la silenziosità durante il funzionamento, un investimento a lungo termine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Mini PC in offerta a tempo: FUNYET con Intel e W11 Pro

Mini PC in offerta a tempo: FUNYET con Intel e W11 Pro
Intel AVX 512 faranno ritorno su

Intel AVX 512 faranno ritorno su "future CPU Core"
Blackview MP20: Mini PC con Intel e W11 in DOPPIO SCONTO

Blackview MP20: Mini PC con Intel e W11 in DOPPIO SCONTO
Tastiera e mouse wireless Trust in promo Amazon sotto i 20 euro

Tastiera e mouse wireless Trust in promo Amazon sotto i 20 euro
Mini PC in offerta a tempo: FUNYET con Intel e W11 Pro

Mini PC in offerta a tempo: FUNYET con Intel e W11 Pro
Intel AVX 512 faranno ritorno su

Intel AVX 512 faranno ritorno su "future CPU Core"
Blackview MP20: Mini PC con Intel e W11 in DOPPIO SCONTO

Blackview MP20: Mini PC con Intel e W11 in DOPPIO SCONTO
Tastiera e mouse wireless Trust in promo Amazon sotto i 20 euro

Tastiera e mouse wireless Trust in promo Amazon sotto i 20 euro
Davide Tommasi
Pubblicato il
11 ago 2025
Link copiato negli appunti