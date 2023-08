Apple Watch Series 9: cassa in acciaio con stampa 3D

Apple utilizzerà la stampa 3D per realizzare la cassa in acciaio inossidabile dei nuovi Watch Series 9. Secondo le fonti del noto giornalista Mark Gurman di Bloomberg, la tecnica eliminerà la necessità di tagliare grandi lastre di metallo. Ciò permetterà di velocizzare la produzione e allo stesso tempo di usare meno materiale a vantaggio della sostenibilità ambientale.

Cassa in acciaio con stampa 3D

Nel catalogo di Apple sono presenti smartwatch con cassa in alluminio e acciaio inossidabile. Questi ultimi rappresentano circa il 10% del totale delle unità prodotte, in quanto più costosi (gli utenti preferiscono acquistare i modelli in alluminio). Per realizzare la cassa in acciaio inossidabile viene attualmente utilizzato un processo, denominato forgiatura, che ricava la cassa da un blocco di metallo, successivamente lavorato con una macchina CNC (controllo numerico computerizzato).

La nuova tecnica sfrutta invece un tipo di stampa 3D, denominato binder jetting, per creare il profilo del dispositivo vicino alle sue dimensioni reali. La stampa è realizzata con una sostanza in polvere, successivamente trattata con un processo chiamato sinterizzazione.

La tecnica viene testata da almeno tre anni, quindi dovrebbe essere utilizzata per i nuovi Watch Series 9. La stampa 3D verrà sfruttata anche per la cassa in titanio del Watch Ultra, ma solo nel 2024. I costi produttivi saranno inizialmente simili a quelli della tecnica tradizionale, ma diminuiranno in futuro. Si avrà sicuramente un beneficio per l’ambiente, in quanto verrà usata la quantità esatta di materiale.

La stampa 3D potrebbe essere utilizzata anche per altri prodotti (iPhone, iPad e Mac). Apple dovrà però sostituire l’alluminio (poco adatto alla stampa 3D) con acciaio inossidabile e titanio. I nuovi Watch Series 9 verranno annunciati il 12 settembre, insieme agli iPhone 15.