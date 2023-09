iPhone 15 Pro: dettagli su RAM e storage

È ormai da molto tempo che si discute riguardo la quantità di RAM e lo spazio d’archiviazione che i nuovi iPhone 15 Pro e 15 Pro Max che saranno annunciati durante l’evento Apple in programma per oggi potrebbero portare in dote. A tal riguardo, la redazione di MacRumors ha da poco confermato fornito maggiori dettagli.

iPhone 15 Pro: i dettagli su RAM e spazio d’archiviazione

Andando più in dettaglio, in merito alla RAM, Apple prevederebbe di utilizzare la DRAM LPDDR5 per iPhone 15 Pro, ovvero lo stesso tipo adoperato nei dispositivi di punta dello scorso anno. Sono state testate due configurazioni di RAM, da 6 GB e 8 GB, fornite da Samsung, Micron e SK Hynix.

Al momento non è ancora chiaro quale di queste due configurazioni Apple abbia effettivamente deciso di adottare per le unità finali. Probabilmente la RAM sarà differente a seconda della capacità di archiviazione del dispositivo. Per cui, gli iPhone 15 Pro più capienti dovrebbero poter contare su 8 GB di RAM, mentre quelli con spazio d’archiviazione inferiore dovrebbero disporre di 6 GB di RAM.

In merito allo spazio d’archiviazione, invece, sarebbero confermati i tagli da 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB. Apple avrebbe scelto di utilizzare NAND di diversi fornitori, ovvero: SK Hynix, Western Digital, Kloxia e Samsung.

Da tenere presente che, RAM e spazio d’archiviazione a parte, i nuovi iPhone 15 Pro e 15 Pro Max sfrutteranno un SoC aggiornato, l’A17, costruito utilizzando il nuovo processo di produzione a 3 nm di TSMC. L’A17 dovrebbe essere dotato di un core GPU aggiuntivo, consentendo migliori prestazioni grafiche. Inoltre, i core delle prestazioni saranno caratterizzati da una maggiore velocità di clock di 3,70 GHz, rispetto ai 3,46 GHz dell’A16.