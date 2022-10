iPhone 15 Pro: 8 GB di RAM, USB-C e altro ancora

I nuovi iPhone 14 sono stati presentati e immessi sul mercato solo da poche settimane, ma in Rete già si parla a più riprese del successore top di gamma, l’iPhone 15 Pro, il quale, in base ai rumors, sarà dotato di una scheda tecnica “da urlo”, come si suol dire.

iPhone 15 Pro: scheda tecnica da top di gamma indiscusso

La società di ricerca TrendForce ha infatti pubblicato le sue previsioni in merito alle specifiche della versione Pro del prossimo “melafonino”, in base a cui il dispositivo disporrà innanzitutto di 8 GB di RAM contro i 6 GB attuali e dell’ingresso USB-C che andrà a segnare la messa al bando definitiva e – considerando le recenti normative – anche certa del Lightning.

Non sono invece previste grandi novità per quanto riguarda la differenziazione dei modelli rispetto all’offerta attuale, i quali continueranno ad essere sempre quattro. Solo iPhone 15 Pro, però, porterà in dote il chip A17 Bionic, mentre le varianti standard continueranno a mantenere il chip A16.

Sono attesi diversi miglioramenti per quel che concerne il comparto fotografico. Molto probabilmente, iPhone 15 Pro potrà contare su un obiettivo principale con design 8P per prestazioni migliorate e in particolare sul modello Pro Max ci sarà pure un teleobiettivo periscopico che consentirà uno zoom ottico 10x o superiore, che è molto più rispetto all’attuale 3x

Tutti i modelli di iPhone 15, poi, saranno dotati del modem Qualcomm per il 5G, visto e considerando che Apple pare non essere ancora completamente pronta per l’introduzione di quello prodotto “in casa” e che dovrebbe invece venire adottato a partire dal 2024.