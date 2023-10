Apple lavora a un HomePod con display formato iPad mini

In quel di Apple le pensano proprio tutte e, sulla falsariga di precedenti indiscrezioni, in un futuro non molto lontano potrebbe giungere sul mercato un nuovo modello di HomePod con display di dimensioni simili a un iPad mini, probabilmente per fare concorrenza a dispositivi quali gli Amazon Eco Show che riscuotono gran successo tra gli utenti.

Apple: HomePod con schermo in stile iPad mini

Stando infatti a quanto emerso nelle scorse ore, Apple starebbe sperimentando un iPad mini modificato con tvOS per un futuro HomePod. Lo si evince dall’analisi del firmware di tvOS 17, in cui sono state trovate prove evidenti del fatto che il colosso di Cupertino sta testando il sistema operativo su tablet.

Andando più in dettaglio, è stato scoperto che l’SDK di tvOS 17.2, fornito con Xcode 15, include il supporto nascosto per iPad mini 6 e alcuni dei framework di tvOS 17 che contengono dati di calibrazione audio per ogni dispositivo supportato da questo sistema operativo sono stati aggiornati anche con i driver per il tablet.

È bene precisare che ogni firmware rilasciato da Apple include file di supporto del dispositivo che specificano su quali modelli è possibile installare il software. Quando si tratta di tvOS, questo include i modelli Apple TV compatibili e gli HomePod. Per qualche ragione, però, le ultime build di tvOS dispongono pure di file di supporto del dispositivo per iPad mini 6.

Ovviamente si tratta di file che non sono stati pensati per essere visionati dagli utenti finali o dagli sviluppatori, ma di elementi avanzati a cui la “mela morsicata” ha lavorato o sta attualmente lavorando.