Apple lancerà un HomePod con display da 7" nel 2024?

Dopo il lancio della seconda generazione di HomePod, l’ultima evoluzione dello smart speaker targato Apple, i tipster del settore guardano già al futuro dello stesso dispositivo. Nello specifico, secondo il rinomato informatore e analista Ming-Chi Kuo nel 2024 potrebbe arrivare un nuovo HomePod con display da 7 pollici integrato. In questo modo, anche il design dell’altoparlante potrebbe mutare radicalmente.

La volontà di espandere il portfolio HomePod è chiara: in un’era in cui gli smart speaker continuano ad arrivare nelle case dei cittadini, sempre più interessati alla domotica, è giusto agire al fine di sfidare Amazon. Il colosso fondato da Jeff Bezos ora si posiziona come brand numero uno nel segmento, e Cupertino non ci sta.

HomePod riceverà uno schermo?

Il prossimo passo, secondo Kuo, sarà dunque quello di ampliare la seconda generazione di altoparlanti intelligenti proprietari affinché non manchi una soluzione con display touchscreen. Per lo stesso analista, lo schermo verrà fornito dalla cinese Tianma; al contempo, la Mela si concentrerà sull’integrazione avanzata con il resto della sua offerta hardware al fine di perfezionare la strategia nell’ambito smart home. A corroborare queste voci è anche Mark Gurman di Bloomberg, che ha dedicato qualche parola al riguardo giusto nelle ultime newsletter da lui pubblicate.

Quello che vedete qui sopra è un concept preliminare di integrazione del display su HomePod sulla parte superiore del dispositivo. Come ripreso da 9to5Mac, non è infatti chiaro se Kuo si riferisce a un dispositivo basato sull’attuale smart speaker, o su una soluzione all-in-one più complessa simile all’Amazon Echo Show, ovvero un tablet legato a un altoparlante più potente e dotato di un’interfaccia utente ben differente, naturalmente proprietaria.

Per quanto concerne il lancio, l’analista si limita ad anticipare un debutto internazionale a inizio 2024. Trattandosi comunque di indiscrezioni di mercato, sempre meglio prenderle con le pinze in attesa delle conferme da parte di Tim Cook e soci.