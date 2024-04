Apple Pencil 3 in arrivo a maggio: le anticipazioni di Tim Cook

Martedì scorso Apple ha comunicato che terrà un evento speciale il prossimo 7 maggio. Sebbene l’azienda non abbia rivelato esplicitamente i temi dell’evento, l’artwork dell’invito lascia chiaramente intendere che l’iPad sarà al centro dell’attenzione, grazie alla presenza di una Apple Pencil nell’immagine. A conferma di ciò, il CEO di Apple Tim Cook ha suggerito che il mese prossimo verrà presentata almeno una nuova Apple Pencil 3.

Apple Pencil 3 in arrivo il 7 maggio

In un post su X, Cook ha condiviso l’artwork dell’evento accompagnato dalla didascalia “Pencil us in for 7 May!” e da un’emoji a forma di matita, rafforzando l’ipotesi del lancio di nuovi iPad e di una nuova Apple Pencil all’evento speciale “Let Loose” del 7 maggio. L’ultima generazione di Apple Pencil risale al 2018, escludendo la versione USB-C più economica introdotta lo scorso anno, e aveva portato con sé un design opaco, una presa migliore, un nuovo gesto di doppio tocco e la ricarica magnetica.

Le indiscrezioni suggeriscono che la nuova Apple Pencil potrebbe essere dotata dell’integrazione di Find My, consentendo agli utenti di rintracciare e ritrovare facilmente la Apple Pencil smarrita, come già avviene con AirPods e AirTag. Alcuni rumors parlano anche di punte magnetiche intercambiabili per Apple Pencil 3. Inoltre, 9to5Mac ha trovato prove che suggeriscono il supporto di una sorta di gesto “Squeeze“, che permetterebbe alla nuova Apple Pencil di rilevare la pressione dell’utente sulla sua superficie per eseguire azioni rapide, come l’aggiunta di testo o una firma.

I nuovi modelli di iPad attesi all’evento

Oltre alla nuova Apple Pencil, l’evento dedicato agli iPad vedrà sicuramente la presentazione di nuovi modelli di iPad Air e iPad Pro. L’iPad Air 6 dovrebbe essere dotato del chip M2 e di una versione più grande con schermo da 12,9 pollici, mentre il nuovo iPad Pro sarà alimentato dal chip M3, avrà display OLED e un design più sottile.

Si parla anche di una Magic Keyboard ridisegnata da Apple, che renderebbe l’iPad più simile a un computer portatile tradizionale, abbandonando l’attuale design fluttuante.

L’evento speciale di Apple si svolgerà online il 7 maggio alle 16 ore italiane, e promette di portare interessanti novità nel mondo degli iPad e degli accessori ad essi dedicati, come la nuova Apple Pencil 3. Gli appassionati della mela morsicata attendono con impazienza di scoprire quali sorprese l’azienda di Cupertino ha in serbo per loro.