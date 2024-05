YouTube Premium lancia funzione per saltare le parti noiose

YouTube ha recentemente avviato la fase di test per una nuova funzionalità chiamata “Salta avanti“, rendendola ora disponibile a un pubblico più ampio attraverso la pagina youtube.com/new dedicata agli abbonati Premium.

Come funziona il pulsante “Salta avanti”

Dopo aver effettuato un doppio tocco per saltare in avanti, appare un pulsante che permette di “saltare al punto in cui la maggior parte degli spettatori di solito salta avanti“. Questo pulsante a forma di pillola, denominato “Salta avanti“, compare per alcuni secondi nell’angolo in basso a destra dello schermo prima di scomparire, offrendo la possibilità di avanzare rapidamente di 10 secondi.

Toccando il pulsante, viene visualizzata una scritta in sovrimpressione che indica “Salta la sezione comunemente saltata“, contrassegnata da YouTube come “Controlli Premium”. In pratica, Grazie all’intelligenza artificiale e all’analisi dei dati di visualizzazione, “Salta avanti” è in grado di identificare automaticamente le parti di un video che la maggioranza degli spettatori tende a saltare, risparmiando agli abbonati Premium la noia di doverlo fare manualmente.

Dalla fase sperimentale a una disponibilità più ampia

Quando YouTube ha introdotto per la prima volta questa funzionalità qualche settimana fa, è stata descritta come un “piccolo esperimento” a cui alcuni utenti sono stati automaticamente assegnati. Ora, la funzione è disponibile in modo più ampio attraverso la pagina youtube.com/new experiments, anche se è visibile solo nel client mobile: Impostazioni > Prova nuove funzionalità sperimentali.

Attualmente, la funzione “Salta avanti” è disponibile solo per l’app YouTube Android negli Stati Uniti e unicamente per i video in lingua inglese. Non è disponibile per tutti i video, e sembra essere più comune per i video con un elevato numero di visualizzazioni. Per attivare questo esperimento, è necessario aver sottoscritto l’abbonamento Premium di YouTube. La data di scadenza dell’esperimento è fissata al 1° giugno, ma potrebbe essere prorogata.

Integrazione con altre funzionalità basate sull’intelligenza artificiale

La funzione “Salta avanti” si aggiunge alla recente introduzione della funzionalità “Chiedi”, che utilizza l’intelligenza artificiale per generare domande pertinenti sui contenuti dei video. Iniziative come queste dimostrano l’impegno di YouTube nell’utilizzare l’AI per creare funzionalità sempre più personalizzate e migliorare l’intrattenimento sulla piattaforma.