YouTube Premium: due nuove funzionalità IA

Dopo aver annunciato nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale generativa per i creatori di contenuti, Google ha avviato due esperimenti per gli abbonati a YouTube Premium. È possibile sfruttare la tecnologia per creare riassunti dei commenti ai video e chiedere al chatbot informazioni sul video in riproduzione.

I video più popolari hanno un lunghissimo elenco di commenti. Grazie all’intelligenza artificiale generativa è possibile organizzare i commenti in “temi facilmente digeribili“. Nella sezione riservata ai commenti di alcuni video è stato aggiunto il pulsante Topics, visibile nell’app mobile. Quando l’utente tocca il pulsante vengono creati riassunti dei commenti suddivisi per argomento.

I creatori dei video possono utilizzare la funzionalità IA per leggere velocemente i pareri degli utenti e trarre ispirazione per altri contenuti. Il riassunto può essere generato solo per alcuni video in inglese con un numero elevato di commenti. Gli abbonati a YouTube Premium devono attivare il test (opt-in) al seguente link.

Il secondo esperimento è relativo ad un tool conversazionale. L’utente può chiedere informazioni sul video in riproduzione e ricevere suggerimenti su contenuti simili. Per alcuni video accademici vengono anche generati quiz con risposte per consentire una maggiore comprensione dell’argomento. Per usare la funzionalità è sufficiente toccare il pulsante Ask.

Google spiega che le risposte sono generate da modelli IA utilizzando dati raccolti da YouTube e dal web. Anche se non indicato, il chatbot dovrebbe essere simile a Bard. Le domande degli utenti sono conservate per 30 giorni e successivamente eliminate. Il tool è accessibile solo negli Stati Uniti tramite app Android. Anche in questo caso è necessario un opt-in.