YouTube: nuove funzionalità IA per i creatori

L’azienda di Mountain View ha annunciato diverse novità durante l’evento Made on YouTube di ieri sera. I creatori dei contenuti potranno sfruttare nuove app e funzionalità basate sull’intelligenza artificiale per la realizzazione dei video da pubblicare su YouTube. Alcune di esse sono state chiaramente sviluppate per fare concorrenza a TikTok.

YouTube punta sull’IA generativa

Le novità permettono di esprimere meglio la creatività e sono indicati per tutti gli utenti, indipendentemente dal livello di esperienza e competenze. Ovviamente YouTube punta molto sugli Shorts per “rubare” quote di mercato a TikTok. Dal lancio ad oggi, il numero di visualizzazioni è cresciuto esponenzialmente, arrivando a 70 miliardi al giorno.

Entro fine anno sarà disponibile il nuovo tool Dream Screen che consente di generare video o immagini di sfondo per gli Shorts semplicemente scrivendo una descrizione testuale. La funzionalità sarà inizialmente accessibile ad un numero limitato di creatori. In futuro verrà aggiunta la funzionalità per modificare e remixare i video esistenti.

YouTube Create è invece la nuova app gratuita per Android (attualmente in beta in alcuni paesi) che offre vari strumenti di editing (filtri, effetti, transizioni e altri) per la realizzazione di Shorts o video più lunghi. Ciò evita di usare software più complessi e costosi. La versione per iOS arriverà nel corso del 2024.

YouTube Studio sfrutterà l’IA generativa per suggerire nuove idee per i prossimi video, in base a quelli già visti dagli utenti. Creator Music permetterà invece di trovare la colonna sonora più adatta a partire dalla descrizione del video. Infine, Aloud utilizzerà l’IA generativa per aggiungere il doppiaggio in diverse lingue.