Gemini: 7 funzioni nascoste che quasi nessuno usa, ma dovrebbe

Quando si parla di assistenti di intelligenza artificiale è naturale fare un confronto, quale è meglio, quale è peggio, quale scegliere e quale salutare. È un approccio comprensibile, ma gli strumenti migliori non si escludono a vicenda, si completano. E Gemini di Google, al di là delle classifiche e dei confronti, nasconde una serie di funzionalità che la maggior parte degli utenti non ha mai provato, semplicemente perché non sa che esistono.

7 funzioni di Gemini che la maggior parte degli utenti ignora

Il fatto che siano integrate nell’ecosistema di Google, la posta elettronica, i documenti, il calendario, lo spazio di archiviazione, le rende particolarmente potenti per chi quell’ecosistema lo usa già ogni giorno. Ma sono potenti solo se le si conosce.

1.La ricerca approfondita fa in minuti il lavoro di ore

La reazione più frequente quando si menziona la funzione di ricerca approfondita è che sarebbe servita all’università, quindi adesso non serve più, ma è un’illusione. La ricerca approfondita non è uno strumento accademico, è uno strumento per chiunque abbia bisogno di orientarsi rapidamente in un argomento complesso.

Raccogliere fonti prima di scrivere un articolo, imparare un tema nuovo in tempi ridotti, confrontare prodotti e prezzi prima di un acquisto importante, sono tutte situazioni in cui aprire decine di schede nel browser e setacciare rapporti manualmente richiede ore, mentre un rapporto di ricerca strutturato generato dall’AI le condensa in pochi minuti.

Non sostituisce il pensiero critico, è chiaro, quello resta responsabilità dell’utente. Ma permette di saltare la parte più meccanica e ripetitiva del lavoro di preparazione, perciò avanza più tempo per capire cosa significano le informazioni raccolte.

2. La conversazione vocale trasforma l’assistente in un interlocutore

C’è una bella differenza tra digitare un prompt e parlare con un assistente vocale che risponde in modo naturale, gestisce le interruzioni e segue i cambi di argomento senza perdere il filo. La funzione di conversazione vocale di Gemini si avvicina molto all’esperienza di ragionare ad alta voce con qualcuno, con il vantaggio che quel qualcuno è sempre disponibile.

Per chi ha l’abitudine di avere idee nei momenti meno pratici, durante una corsa, in macchina, mentre si cammina, poter discutere un’idea al volo senza dover aprire un’applicazione e digitare è molto utile, perché consente di catturare un pensiero prima che evapori.

3. I taccuini tengono in ordine i progetti a lungo termine

Questa è forse la funzione più ignorata e più utile della lista. All’interno di Gemini è possibile creare taccuini dedicati a progetti specifici, non vanno confusi con NotebookLM di Google, che è un prodotto separato. Questi taccuini vivono direttamente nella chat e servono a mantenere organizzati i progetti di ricerca, confrontare appunti tra sessioni diverse e tenere separati i lavori a lungo termine dalla conversazione quotidiana.

Invece di rispiegare ogni volta al chatbot il contesto di un progetto, operazione che diventa estenuante dopo la terza volta, si lavora da una base di conoscenza dedicata che il modello può consultare autonomamente.

4. L’analisi video decide se vale la pena guardare

La maggior parte delle persone guarda i video. Pochi li studiano. Ma c’è una zona intermedia che è forse la più utile di tutte: capire se un video vale il tempo che richiede prima di investire quarantacinque minuti a guardarlo. Gemini può analizzare i contenuti video, trovare i momenti chiave, estrarre i punti principali e confrontare opinioni di esperti diversi.

È una funzione che sembra di nicchia, ma non lo è. Per chi segue conferenze, recensioni tecniche, corsi di formazione o qualsiasi contenuto lungo in formato video, avere un filtro intelligente che separa ciò che vale la pena guardare da ciò che si può riassumere in due minuti è un risparmio di tempo non indifferente.

5. Gli assistenti personalizzati adattano l’AI al proprio modo di lavorare

Gemini permette di creare assistenti specializzati, configurazioni personalizzate che capiscono esattamente come piace lavorare. Si possono creare versioni dell’assistente dedicate alla scrittura, alla generazione di idee, alla revisione o al supporto alla ricerca, ciascuna con le proprie istruzioni e il proprio stile di interazione.

Chi li prova si chiede spesso perché non li abbia provati prima. La risposta è quasi sempre la stessa, sembra una funzione per utenti avanzati, troppo complicata da configurare. In realtà bastano pochi minuti e il risultato è un assistente che non ha bisogno di istruzioni su istruzioni perché sa già come si vuole che lavori.

6. L’integrazione con la posta e i documenti

Se si usa la posta elettronica e i documenti di Google, l’assistente integrato fa comodo. Funziona con tutto l’ambiente di produttività di Google: revisione di documenti, estrazione di informazioni da file, riassunto di conversazioni e-mail, bozze di risposte. Ad esempio, dopo una settimana di scambi con un cliente, può riassumere decine di email in pochi punti chiave, evidenziare le decisioni prese e generare una bozza di risposta. Oppure può analizzare un documento di decine di pagine, estrarne le informazioni più importanti e suggerire modifiche o correzioni.

7. Le azioni programmate e Personal intelligence

L’ultima funzione è quella che si avvicina di più all’idea di un assistente personale vero e proprio. Attivando il livello di intelligenza personale, Gemini può collegarsi all’intero ambiente di lavoro di Google, quindi calendario, posta, documenti, archivio, e agire in modo proattivo. Per chi preferisce un approccio meno invasivo, esiste una versione più leggera che offre funzioni di memoria e personalizzazione senza accedere a tutto. Il grado di coinvolgimento dell’AI si può regolare.

Nessuna di queste sette funzioni richiede competenze tecniche particolari. Richiedono solo una cosa: sapere che esistono.