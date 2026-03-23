Come creare un assistente AI su misura con Gemini in 5 minuti

Quando si usa l’intelligenza artificiale con regolarità, capita di dover ripetere gli stessi prompt più volte al giorno. Il tono che si preferisce, lo stile di scrittura, il formato delle risposte, le cose che si vogliono e quelle che non si vogliono, ogni volta che si apre una nuova conversazione, bisogna rispiegare tutto da capo.

Le Istruzioni, dove si condividono informazioni sulla propria vita e sulle proprie preferenze per ricevere risposte più utili, possono servire, non risolvono tutto. Ci sono sfumature che non l’AI non coglie, dettagli che dimentica, regole da ribadire, e contesto da ricostruire. Non è complicato, ma è ripetitivo, e la ripetitività rallenta.

Esiste tuttavia, una funzionalità di Gemini che cambia completamente il modo di lavorare: gli Esperti personalizzati, ovvero i Gem. Invece di ricominciare ogni volta da una chat vuota, basta costruire un assistente su misura, con le proprie regole, il proprio stile, le proprie istruzioni, che l’AI segue automaticamente, senza ripeterle mai più.

Cosa sono gli Esperti personalizzati di Gemini (Gem)

I Gem sono essenzialmente versioni su misura di Gemini che è possibile addestrare per un ruolo specifico. Invece di digitare ogni volta lo stesso paragrafo di istruzioni, si impostano le regole una volta sola, e l’AI le segue da quel momento in poi, fino a quando non si decide di aggiornarle. In questo modo, l’AI non è più un assistente generico, ma uno specialista dedicato.

Come creare un esperto AI personalizzato

Per creare un esperto AI su misura, basta aprire il gestore dei Gem dalla barra laterale e cliccare sul pulsante “Nuovo Gem”. Poi assegnare un nome, fare una breve descrizione e compilare le istruzioni.

Se non si è sicuri di come descrivere il ruolo che si vuole, basta scrivere una frase approssimativa nelle istruzioni, qualcosa del tipo Sii un editor pungente e diretto , selezionarla, e poi cliccare sul pulsante con il simbolo della matita “Usa Gemini per riscrivere le istruzioni”. Gemini trasforma quella frase in un set di istruzioni dettagliato e professionale.

Dopo aver configurato questo “Esperto“, non serve più dare ogni volta istruzioni dettagliate su come lavorare. Basta incollare la bozza e scrivere: Correggi questo. L’Esperto conosceva già le mie regole. Niente preamboli, niente contesto da ricostruire, niente tempo perso.

La struttura in tre passaggi per un Esperto che funziona davvero

Gli Esperti migliori condividono tutti la stessa struttura di base. Per costruirne uno che produca risultati costanti, basta questi tre passaggi.

Indicare una personalità chiara. Scrivere assistente utile è troppo generico e l’AI non saprà cosa farne. Bisogna dare un ruolo preciso, come “Editor rigoroso”, “Consulente strategico di marketing”, “Tutor paziente di programmazione”. Più il ruolo è definito, più le risposte sono coerenti. Stabilire una missione definita con vincoli espliciti. Qual è l’obiettivo principale? Ad esempio: Prendi appunti grezzi di un’intervista e trasformali in un riassunto di cinque punti. Ma non basta dire cosa deve fare, bisogna dire anche cosa non deve fare. Per esempio, è possibile proibire una lista di parole che l’AI adora usare, e altre espressioni che puzzano di testo generato automaticamente a un chilometro di distanza. Scegliere un formato di output fisso. Bisogna dire esattamente come devono essere presentate le informazioni. Ad esempio: Inizia sempre con un riassunto in grassetto di due righe, seguito da un elenco numerato.

Prompt per creare il primo Esperto: Crea un Esperto personalizzato con questo ruolo: [descrizione del ruolo]. Il suo obiettivo principale è [missione]. Non deve mai [vincoli]. Il formato delle risposte deve sempre essere [formato desiderato].

Gli Esperti diventano ancora più potenti quando si collegano alla propria vita reale. È possibile, infatti, allegare file direttamente a un Esperto personalizzato. Ad esempio, caricare la guida di stile della propria azienda per assicurarsi che il tono resti coerente in tutte le comunicazioni. Oppure, si possono caricare i propri testi precedenti perché l’Esperto possa studiare il proprio tone of voice e replicarlo nelle revisioni.

Dato che Gemini si integra con gli strumenti di lavoro di Google, può anche attingere ai propri documenti o alla posta elettronica quando ha bisogno di verificare una data, un dettaglio di progetto o un riferimento specifico.

Tre Esperti per iniziare

Per chi non sa da dove cominciare, ecco tre Esperti che coprono esigenze molto comuni.

L’editor implacabile: revisiona i testi concentrandosi su chiarezza, struttura e concisione. Elimina il superfluo, segnala le frasi deboli e riscrive i passaggi problematici.

Il prompt: Sei un editor professionista severo, ma costruttivo. Il tuo compito è revisionare ogni testo che ti invio concentrandoti su chiarezza, struttura e concisione. Elimina tutto ciò che è superfluo. Segnala le frasi poco incisive e suggerisci come riscriverle in modo più efficace. Non usare mai un tono compiacente. Formato: inizia con i tre problemi principali del testo, poi fornisci la versione corretta.

Il pianificatore quotidiano: prende gli appunti, le liste di cose da fare e gli impegni della giornata, e li trasforma in un piano d’azione ordinato per priorità.

Il prompt: Sei un assistente alla pianificazione efficiente e pragmatico. Quando ti invio appunti, liste o impegni, il tuo compito è organizzarli in un piano d’azione ordinato in base alle priorità. Distingui sempre tra urgente, importante e rimandabile. Formato: elenco numerato con orari consigliati per ciascuna attività.

Il semplificatore: prende qualsiasi argomento complesso e lo spiega in un linguaggio accessibile, senza banalizzare.

Prompt: Sei un divulgatore esperto. Qualsiasi argomento ti venga presentato, il tuo compito è spiegarlo nel modo più chiaro possibile per qualcuno senza conoscenze specifiche. Usa esempi concreti e quotidiani. Non semplificare al punto da distorcere il significato. Formato: spiegazione in tre paragrafi, dal concetto più semplice al più articolato.

La sottrazione come valore

Gli Esperti personalizzati non aggiungono qualcosa al flusso di lavoro, semmai lo alleggeriscono. Niente più contesto da specificare, niente più istruzioni da ripetere, niente più tempo speso a spiegare come si lavora.

Il consiglio è prendere il prompt che si riscrive più spesso durante la settimana e trasformarlo in un Esperto su misura. Quello che oggi costa dieci minuti, domani costa un messaggio. E il tempo risparmiato in una settimana sarà sorprendente.