Comandi Linux arrivano su Windows e le skill AI per il vibe coding

“ls”, “cp”, “mv”, “rm”, “cat”, “pwd”, i comandi che ogni sviluppatore Linux e macOS digita decine di volte al giorno, funzionano adesso nativamente su Windows. Microsoft ha annunciato al Build 2026 la disponibilità generale di Coreutils per Windows, una raccolta di utility da riga di comando in stile Linux che permette di usare gli stessi comandi e le stesse pipeline su Windows, Linux, macOS, container e WSL, senza riscrivere script o adattare il flusso di lavoro. Per chi lavora su più piattaforme e ha sempre dovuto tradurre i comandi tra ambienti diversi, è una bella novità.

Microsoft porta i comandi Linux su Windows con Coreutils

Coreutils (Core Utilities) è un componente fondamentale di GNU e dei sistemi Linux, i comandi essenziali per lavorare con file, testo e shell, che sviluppatori e amministratori di sistema usano quotidianamente. Microsoft li ha portati nativamente su Windows con un’implementazione che funziona come la controparte GNU.

Alcune utility possono sovrapporsi a comandi esistenti del Prompt dei comandi o di PowerShell. Altre, che dipendono da funzionalità specifiche POSIX, sono state escluse perché potrebbero mandare in crash Windows o non sono considerate utili. Il progetto è open source su GitHub.

Windows Development Skills per creare app native

La seconda novità sono le “Windows Development Skills“, strumenti di sviluppo AI progettati per aiutare gli agenti AI a costruire e aggiornare app Windows native in modo corretto. Quando si chiede a un agente AI di scrivere un’app Windows, il codice generato spesso usa pratiche obsolete, framework sbagliati o raccomandazioni superate. Le Development Skills forniscono agli agenti AI le conoscenze aggiornate e le linee guida necessarie per lo sviluppo di app Windows native per ridurre il rischio di raccomandazioni errate senza intervento umano.

È il vibe coding fatto bene, invece di lasciare che l’AI inventi come costruire un’app Windows, le Skills le dicono come farlo correttamente. Basate su WinUI 3 e Windows App SDK, gestibili con la CLI “winapp”. Il progetto è su GitHub.

Per chi sviluppa applicazioni Windows con l’aiuto di Claude Code, Cursor, Codex o strumenti simili, le Skills colmano una delle principali lacune degli assistenti AI, la mancanza di contesto specifico sull’ambiente e sugli strumenti della piattaforma Microsoft.