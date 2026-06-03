Windows 11 avrà un pulsante per disinstallare i modelli AI

I modelli AI locali sui PC Copilot+ occupano spazio. Parecchio spazio. Solo Phi Silica, il modello linguistico compatto di Microsoft per l’elaborazione locale, pesa oltre 2,5 GB. Poi c’è il modello di creazione immagini, quello di elaborazione immagini e quello di trasformazione immagini. Gigabyte di AI che girano sulla propria NPU anche se non sono mai stati utilizzati e non si ha alcuna intenzione di farlo.

Microsoft sta testando la soluzione più semplice possibile, ovvero un pulsante “Disinstalla” nelle Impostazioni. Basta un clic, e dopo il riavvio i modelli AI spariscono.

I modelli AI di Windows 11 occupano gigabyte: presto un pulsante per disinstallarli

La funzione non è nel changelog ufficiale, ma è nascosta nell’ultima build Insider sperimentale di Windows 11 (26300.8553), ed è stata scoperta dagli utenti X techosaruserex e phantomofearth. Nella pagina Impostazioni, sotto i componenti AI, appare un pulsante “Disinstalla” che rimuove il componente dopo un riavvio del sistema.

Quali modelli AI è possibili rimuovere

I PC Copilot+ di Windows 11 includono diversi modelli AI installati localmente:

Phi Silica: il modello linguistico compatto che gira sulla NPU per riassunti, riscrittura e generazione di contenuti. Oltre 2,5 GB.

Image Creation AI: il modello text-to-image che genera immagini da prompt testuali.

Image Processing AI: il modello che analizza le immagini fornite dall’utente.

Image Transform AI: il modello per l’editing, rimozione oggetti, ricostruzione intelligente dello sfondo.

Insieme, questi componenti occupano diversi gigabyte, sui dispositivi che hanno un minimo di 256 GB di storage (il requisito Copilot+), dove ogni GB conta.

Dalla versione 24H2, Windows 11 è diviso in due categorie: i PC generici (4 GB RAM, 64 GB storage) e i Copilot+ PC (16 GB RAM, 256 GB storage, NPU da 40+ TOPS). L’aumento di quattro volte nei requisiti di storage e memoria serve proprio ai modelli AI locali. Ma se non si usano le funzionalità AI locali, quei gigabyte sono sprecati. È lo stesso problema del modello AI di Chrome che occupa circa 4 GB senza che l’utente l’abbia chiesto.

Il pulsante di disinstallazione è l’ultimo tassello di una serie di ripensamenti su Copilot, come il tasto che si può rimappare sulla tastiera o il pulsante fluttuante su Excel. Microsoft sta imparando, lentamente, che il modo migliore per promuovere l’AI non è imporla, ma lasciare agli utenti la libertà di decidere.