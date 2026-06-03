Microsoft svela MAI-Thinking-1 e altri sei modelli AI

La divisione Microsoft AI, guidata da Mustafa Suleyman, ha annunciato sette nuovi modelli della famiglia MAI durante la conferenza Build 2026 di San Francisco. Sono stati sviluppati per l’esecuzione di compiti specifici. Il più avanzato è MAI-Thinking-1, primo modello con capacità di ragionamento che può sfidare le soluzioni concorrenti. Oltre che tramite Microsoft Foundry saranno disponibili su OpenRouter, Fireworks e Baseten.

Sette modelli MAI per ogni esigenza

Microsoft non “sforna” modelli AI sempre più potenti a cadenza quasi mensile come OpenAI e Anthropic, ma preferisce un rilascio graduale puntando soprattutto sull’efficienza. Il migliore del gruppo è MAI-Thinking-1, il primo della famiglia con capacità di ragionamento. Nonostante le sue dimensioni medie (circa 1.000 miliardi di parametri, di cui 35 miliardi attivi) offre prestazioni simili a Claude Sonnet 4.6 nell’elaborazione matematica.

Può essere usano anche per l’analisi di lunghi documenti e la programmazione agentica. Microsoft sottolinea che non è stato addestrato con i risultati di altri modelli (tecnica nota come distillazione). L’addestramento è inoltre avvenuto solo con dati ottenuti in licenza, quindi niente scraping di contenuti online senza autorizzazione.

MAI-Image-2.5 (c’è anche la variante Flash) è invece un modello text-to-image che può essere utilizzato per generare nuove immagini o modificare quelle esistenti. In base ai benchmark di Arena supera Nano Banana Pro di Google. Può essere sfruttato dagli utenti per generare immagini in PowerPoint e modificare le immagini in OneDrive.

MAI-Voice-2 può invece generare voci naturali in 15 lingue (italiano incluso), mentre MAI-Transcribe-1.5 è un modello speech-to-text che permette di trascrivere la voce in 43 lingue. Infine, MAI-Code-1-Flash è il modello per la programmazione agentica disponibile in Visual Studio Code agli abbonati GitHub Copilot. I prezzi degli altri modelli sono indicati in questa pagina.