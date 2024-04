Let loose: il nuovo evento Apple sarà dedicato a iPad

Si intitola Let loose (qualcosa come Lasciati andare in italiano) il nuovo evento organizzato da Apple e, con tutta probabilità, dedicato alle new entry della linea iPad. Andrà in scena martedì 7 maggio, quando in Italia saranno le ore 16:00. Sarà possibile seguirlo in diretta streaming dal sito ufficiale oppure attraverso l’applicazione Apple TV.

7 maggio, il nuovo evento Apple: Let loose

A renderlo noto sono stati, poco fa, alcuni volti noti del mondo social, con una serie di post in cui è stato mostrato l’invito appena ricevuto dalla mela morsicata.

Qui sotto, l’animazione condivisa subito dopo dal sito ufficiale. L’attenzione è concentrata sul pennino (Apple Pencil), un ennesimo indizio utile per capire quale sarà il protagonista principale dell’evento.

Come già scritto, l’appuntamento Let loose dovrebbe portare con sé la presentazione dei nuovi iPad Pro. L’ipotesi più probabile è quella che punta all’arrivo di modelli con schermo OLED, più volte protagonisti di indiscrezioni nell’ultimo periodo. Tra le specifiche tecniche dovrebbero essere presenti anche i chip M3 di ultima generazione, per un notevole boost in termini di prestazioni.

Non è da escludere nemmeno l’annuncio di un upgrade per la linea iPad Air, caratterizzati dalla presenza di un display da 12,9 pollici più grande. Anche in questo caso, come suggerito da recenti voci di corridoio.

Altri rumor puntano a un restyling di Apple Pencil e al debutto di una Magic Keyboard evoluta, quest’ultima con telaio in alluminio (lo stesso materiale già impiegato sui Mac) e un trackpad dalla diagonale più generosa.

I colori utilizzati per l’illustrazione che riproduce il logo della mela morsicata potrebbero corrispondere alle tinte disponibili per i nuovi modelli in arrivo sul mercato. Come sempre accade in questi casi, da qui al 7 maggio si susseguiranno indiscrezioni su ogni minimo dettaglio dei prodotti annunciati.