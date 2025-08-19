Samsung Galaxy Buds3 FE in Italia dal 5 settembre

Samsung ha annunciato nuovi auricolari wireless economici. I Galaxy Buds3 FE consentono l’accesso alle tecnologie sviluppate dal produttore coreano ad un numero maggiore di utenti. Offrono in particolare le funzionalità di Galaxy AI introdotte per la prima volta con Galaxy Buds3 e Galaxy Buds3 Pro.

Galaxy Buds3 FE: specifiche e possibile prezzo

I Galaxy Buds3 FE (Fan Edition) hanno un design simile agli altri due modelli della serie, quindi molto diverso da quello dei Galaxy Buds FE annunciati nel 2023. Le dimensioni sono 21,1x18x33,8 millimetri, mentre il peso è 5 grammi. Hanno ricevuto inoltre la certificazione IP54 (resistenza all’acqua e alla polvere).

Gli auricolari integrano sei microfoni. Samsung ha migliorato la cancellazione attiva del rumore (ANC) per offrire una qualità d’ascolto ottimale in ogni situazione, ad esempio su un treno affollato o durante una conversazione all’aperto in presenza di vento. I microfoni sono stati spostati più vicino alla bocca dell’utente per migliorare la qualità delle chiamate sfruttando la tecnologia Crystal Clear Call.

Samsung ha usato inoltre un’altoparlante più grande rispetto a quello dei Galaxy Buds FE. Gli utenti possono controllare gli auricolari tramite gesture. Uno swipe sullo stelo permette di aumentare/diminuire il volume, mentre toccando con due dita è possibile avviare/fermare la riproduzione musicale (un tocco), passare al brano successivo (due tocchi) o al brano precedente (tre tocchi).

Pronunciando “Hey Google” si può interagire con Google Gemini ed eseguire varie attività tramite comandi vocali. Abbinando gli auricolari all’app Galaxy AI Interpreter su uno smartphone Galaxy è possibile parlare con persone in un’altra lingua ascoltando la traduzione in tempo reale.

Il collegamento allo smartphone avviene tramite Bluetooth 5.4 (serve almeno Android 11). I Galaxy Buds3 FE saranno in vendita dal 5 settembre. Negli Stati Uniti costano 149,99 dollari, ovvero 50 dollari in più dei Galaxy Buds FE. Questi ultimi costano 69,00 euro, quindi il prezzo italiano dei nuovi modelli potrebbe essere 119,00 euro.