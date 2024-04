Apple: iPad Air da 12,9 pollici con display mini-LED

Il presunto iPad Air da 12,9 pollici, che dovrebbe essere annunciato all’inizio del mese maggio, sarà dotato di un display mini-LED, proprio come l’attuale iPad Pro da 12,9 pollici. A riferirlo è stato, nelle scorse ore, Ross Young, CEO di Display Supply Chain Consultants, solitamente abbastanza affidabile quando si tratta di riferire informazioni relative al mondo Apple, mediante la condivisione di un apposito post su X.

iPad Air: modello da 12,9 pollici con display mini-LED

Da tenere presente che l’iPad Air da 10,9 pollici esistente è dotato di un pannello LCD standard, pertanto il passaggio alla tecnologia mini-LED per il modello da 12,9 pollici consentirebbe di ottenere diversi vantaggi, in primis una maggiore luminosità per i contenuti HDR, neri più profondi e consumi energetici inferiori con un conseguente risparmio in termini di autonomia della batteria del dispositivo.

Ross Young ha altresì aggiunto che per l’iPad Air da 12,9 pollici utilizzerà i pannelli mini-LED avanzati dell’iPad Pro da 12,9 pollici. Tenendo conto di ciò e considerando pure il fatto che il colosso di Cupertino non ha un inventario esistente di pannelli mini-LED da 10,9 pollici, è probabile che l’iPad Air più piccolo continuerà a sfruttare il canonico pannello LCD.

Per quel che concerne, invece, i futuri modelli di iPad Pro, da tempo si vocifera il passaggio ai display OLED, il che eliminerebbe la retroilluminazione per consentire un rapporto di contrasto più elevato con i neri e consentirebbe di ottenere vari altri miglioramenti rispetto alle tecnologie LCD e mini-LED. Anche i nuovi modelli di iPad Pro dovrebbero essere annunciati a maggio.