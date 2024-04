Apple: svelato quando arriveranno i nuovi iPad

Da tempo si discute a più riprese dell’arrivo dei nuovi iPad sul mercato, ma al momento non vi è ancora traccia dei tablet. Stando però a quanto riferito da Mark Gurman di Bloomberg nelle scorse ore con la sua newsletter “Power On”, non sarà necessario attendere ancora a lungo.

Apple: nuovi iPad in arrivo nella seconda settimana di maggio

Sulla falsariga di quanto già precedentemente dichiarato, il giornalista, infatti, ha informato che l’annuncio dei nuovi tablet di Apple avverrà nella settimana del 6 maggio. I negozi di vendita al dettaglio del colosso di Cupertino dovrebbero iniziare a ricevere il materiale pubblicitario proprio in quei giorni.

“Per coloro che cercano tempistiche più specifiche, mi è stato detto che il lancio avverrà probabilmente nella settimana del 6 maggio”, ha affermato Mark Gurman. “Un altro dato indica questa scadenza: i negozi Apple si stanno preparando a ricevere materiale di marketing per nuovi prodotti entro quella settimana. Questo è in genere un segno che è in arrivo il rilascio di un nuovo prodotto.”

Ecco, in dettaglio, i prodotti che si prevede saranno annunciati da Apple. Non solo nuovi modelli di tablet, ma anche nuovi accessori.

Due nuovi modelli di iPad Pro con chip M3, display OLED, scocca più sottile, cornici più sottili, opzione schermo opaco, fotocamera frontale sul lato orizzontale, altre modifiche al design e probabilmente la ricarica wireless MagSafe.

con chip M3, display OLED, scocca più sottile, cornici più sottili, opzione schermo opaco, fotocamera frontale sul lato orizzontale, altre modifiche al design e probabilmente la ricarica wireless MagSafe. Due nuovi modelli di iPad Air con chip M2 e fotocamera frontale sul lato orizzontale e un primo modello da 12,9 pollici.

con chip M2 e fotocamera frontale sul lato orizzontale e un primo modello da 12,9 pollici. Una nuova Magic Keyboard per iPad Pro con scocca in alluminio, trackpad più grande e altre modifiche al design.

per iPad Pro con scocca in alluminio, trackpad più grande e altre modifiche al design. Una nuova Apple Pencil che potrebbe avere un nuova funzione per determinate determinate azioni ed eventualmente supportare visionOS.

Unitamente alle informazioni in questione, Mark Gurman ha fatto sapere che, invece, i nuovi modelli iPad mini e iPad entry-level saranno rilasciati non prima della fine del 2024.

“L’azienda sta lavorando anche su nuove versioni dell’iPad di fascia bassa e dell’iPad mini, ma queste non arriveranno prima della fine dell’anno,” ha asserito Mark Gurman. “Il nuovo iPad entry level finirà probabilmente per essere una versione a costi ridotti del modello di decima generazione rilasciato nel 2022, mentre l’aggiornamento dell’iPad mini includerà solo un nuovo processore.”