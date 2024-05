Motorola Edge 40 Neo: il medio gamma STILOSO (-29%)

Il Motorola Edge 40 Neo è il mix perfetto di eleganza e performance, attualmente in sconto del 29% su Amazon, rappresenta una scelta intelligente per chi cerca un dispositivo versatile e dal design sofisticato.

Non perdere tempo e fallo tuo al prezzo competitivo di soli 283,20 euro, anziché 399,90 euro.

Motorola Edge 40 Neo: per chi non vuole rinunciare allo stile

Il display pOLED Full HD+ da 6,55″ del Motorola Edge 40 Neo offre un’esperienza visiva straordinaria. Con un refresh rate di 144 Hz, le immagini sono incredibilmente fluide, rendendo ogni interazione con lo schermo un piacere. Che tu stia guardando il tuo film preferito, giocando o partecipando a una videochiamata, la qualità delle immagini sarà sempre cristallina e coinvolgente.

Le capacità fotografiche del Motorola Edge 40 Neo sono eccezionali. La doppia fotocamera da 50+13 MP consente di scattare foto perfette in ogni situazione. Il sensore principale cattura dettagli nitidi e colori vivaci, mentre la fotocamera ultra-grandangolare è ideale per paesaggi mozzafiato e foto di gruppo. Inoltre, con l’obiettivo Macro Vision, i dettagli più piccoli non sfuggiranno al tuo obiettivo.

Progettato per resistere a qualsiasi condizione, il Motorola Edge 40 Neo è dotato di una certificazione IP68 che garantisce resistenza all’acqua e alla polvere. Questo significa che il tuo smartphone sarà protetto anche nelle situazioni più avventurose, permettendoti di goderti ogni momento senza preoccupazioni.

La collaborazione con Pantone ha portato alla creazione di varianti colore uniche, che esprimono personalità e stile. Il design curato e l’attenzione ai dettagli conferiscono al Motorola Edge 40 Neo un aspetto raffinato che lo distingue dalla massa. Scegli il colore che più ti rappresenta e fai risaltare il tuo stile.

Con una capacità di 5000 mAh, il Motorola Edge 40 Neo ti accompagna per tutto il giorno senza necessità di ricariche frequenti. E quando serve, la tecnologia di ricarica TurboPower da 68W ti consente di ottenere ore di utilizzo con soli pochi minuti di ricarica, garantendo che il tuo dispositivo sia sempre pronto quando ne hai bisogno.

L’attuale sconto su Amazon rende il Motorola Edge 40 Neo un affare da cogliere al volo. Coniugando prestazioni elevate, design elegante e funzionalità avanzate, questo smartphone è la scelta perfetta per chi desidera un dispositivo affidabile e stiloso. Non lasciarti sfuggire questa opportunità e acquistalo al prezzo speciale di soli 283,20 euro, prima che sia troppo tardi.