Nuovo iPad Pro: vero notebook replacement?

Domani pomeriggio (le 16 in Italia) verranno finalmente annunciati i nuovi tablet, dopo oltre 18 mesi dall’ultimo aggiornamento (ottobre 2022). Il più atteso è iPad Pro con schermo OLED e chip Apple M4. Secondo Mark Gurman di Bloomberg potrebbe essere una vero notebook replacement, grazie agli accessori e alla funzionalità di iPadOS.

iPad Pro per le attività quotidiane

Quando Steve Jobs annunciò il primo iPad nel 2010 disse che i PC diventeranno come i camion. In pratica, gli utenti useranno i tablet per quasi tutte le attività quotidiane e i computer (desktop o notebook) solo per compiti più complessi. La previsione si è rivelata corretta in parte, dato che oggi milioni di persone usano principalmente gli smartphone (infatti la stessa Apple ha dovuto offrire iPhone con schermi più grandi).

Gli iPad non hanno ancora funzionalità simili a quelle disponibili su computer. Nel corso degli anni sono state introdotte diverse novità hardware e software, tra cui la serie Pro, Magic Keyboard e Stage Manager, Quest’ultimo è un tool di multitasking che permette di lavorare con più finestre, ma non era molto intuitivo (Apple ha apportato alcune modifiche posticipando il lancio di iPadOS 16).

Con il lancio dei nuovi iPad Pro dovrebbe essere finalmente raggiunto l’obiettivo previsto da Jobs oltre 14 anni fa. Durante l’evento del 7 maggio verranno mostrati due modelli con schermo OLED da 12,9 e 11 pollici con chip Apple M4. Grazie alla Magic Keyboard in alluminio e alla Apple Pencil con feedback aptico, gli utenti avranno probabilmente un vero sostituto del notebook. La NPU integrata nel SoC consentirà di eseguire sul dispositivo le funzionalità IA che verranno incluse in iPadOS 18.

L’azienda di Cupertino svelerà inoltre un nuovo iPad Air con schermo da 12,9 pollici e una versione aggiornata del modello da 11 pollici. Entrambi integreranno il chip Apple M2. Tali novità dovrebbero invertire il trend negativo delle vendite (le entrate sono diminuite del 16,7% nel secondo trimestre fiscale 2024).