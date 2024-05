Apple: vendite di iPhone e iPad in calo nel Q2 2024

Apple ha pubblicato i risultati finanziari relativi al secondo trimestre fiscale 2024. Analizzando in dettaglio i numeri è evidente un netto calo delle vendite hardware, ad eccezione dei Mac. Il dato peggiore è quello degli iPad, ma i nuovi modelli attesi il 7 maggio potrebbero rallentare il trend negativo.

Crollano le vendite di iPad e iPhone

Apple ha registrato entrate per 90,8 miliardi di dollari nel secondo trimestre 2024, ovvero circa il 4,3% in meno rispetto allo stesso periodo del 2023. I profitti netti sono invece diminuiti da 24,2 a 23,6 miliardi di dollari. Le entrate derivanti dai servizi (che includono l’accordo con Google) sono aumentate del 14,2% in un anno.

Il calo è quindi dovuto alle vendite dei prodotti hardware. Le entrate complessive sono passate da 73,9 a 66,9 miliardi di dollari (-9,5%). L’unico dato positivo è quello dei Mac (+3,9%), grazie ai nuovi MacBook Air con chip M3.

Le entrate derivanti dalle vendite di iPhone e iPad sono invece diminuite del 10,5% e 16,7%, rispettivamente. Il dato relativo ai tablet era previsto, in quanto Apple non rilascia nuovi modelli da ottobre 2022. Il lancio degli iPad Pro con schermo OLED e chip M4 permetterà di invertite la tendenza. Secondo il Chief Financial Officer Luca Maestri, l’incremento delle entrate dovrebbe essere a doppia cifra.

Tra i prodotti indossabili c’è anche il visore Vision Pro, ma Apple non ha fornito dati sulle vendite. Le prossime trimestrali potrebbero beneficiare delle novità attese per l’intelligenza artificiale generativa, ma anche subire le conseguenze delle indagini avviate in Europa e negli Stati Uniti.