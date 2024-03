Apple annuncia i nuovi MacBook Air 2024 da 13 e 15 pollici

Prestazioni, prestazioni, prestazioni. L’annuncio proveniente da Cupertino è chiaro nell’etichettare il mantra attorno al quale sono stati sviluppati i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici: “MacBook Air è il nostro Mac più popolare e più amato, e un numero sempre maggiore di clienti lo sta scegliendo rispetto a qualsiasi altro portatile. E oggi diventa ancora meglio grazie al chip M3 e a nuove capacità“.

Apple annuncia nuovi MacBook Air

L’annuncio Apple descrive un laptop che, grazie al nuovo chip M3, moltiplica ancora una volta le potenzialità in termini di velocità di calcolo, così da poter offrire ancor più potenza e consumi energetici ancor meglio ottimizzati. Lo scopo è quello di sviluppare una macchina in grado di rispondere alle sempre più importanti esigenze su vari fronti, con l’IA in prima fila a dettare il ritmo di sviluppo dei chip di nuova generazione:

Grazie al chip M3, MacBook Air è fino al 60% più veloce rispetto al modello con M1, e fino a 13 volte più scattante del modello MacBook Air più veloce con processore Intel. E grazie alla maggiore velocità ed efficienza del Neural Engine nel chip M3, MacBook Air continua a essere il portatile di fascia consumer migliore al mondo per le applicazioni AI.

Con il chip M3 dei nuovi MacBook Air si parla di una CPU 8-core, una GPU fino a 10-core e supporto fino a 24GB di memoria unificata: complessivamente qualcosa come +60% di prestazioni rispetto al modello M1 e +13% rispetto a M2, con batteria in grado di garantire fino a 18 ore di autonomia (+6 ore rispetto al MacBook Air con chip Intel). Prestazioni e autonomia sono due facce della stessa medaglia ed in questo caso la ricerca del compromesso ha messo chiaramente in evidenza potenzialità crescenti su ambo i fronti. In termini concreti, questi miglioramenti possono essere misurati con parametri come quelli proposti dalle misurazioni della stessa Apple:

giochi come “No Man’s Sky” sono fino al 60% più veloci che su MacBook Air 13″ con chip M1;

migliorare un’immagine con AI usando la funzione “Super risoluzione” di Photomator è fino al 40% più veloce che sul modello da 13″ con chip M1, e risulta fino a 15 volte più rapido per per chi arriva da un Mac senza chip Apple;

lavorare su fogli di calcolo Excel risulta fino al 35% più veloce che sul modello da 13″ con chip M1, e fino a 3 volte più rapido per chi arriva da un Mac senza chip Apple;

l’editing di video in Final Cut Pro è fino al 60% più veloce che sul modello da 13″ con chip M1, e fino a 13 volte più rapido per chi arriva da un Mac senza chip Apple;

rispetto a un PC portatile con processore Intel Core i7, MacBook Air garantisce prestazioni fino a due volte più rapide, navigazione sul web fino al 50% più veloce e autonomia fino al 40% superiore.

L’Intelligenza Artificiale diventa il nuovo parametro da tenere in considerazione sui progetti hardware poiché la potenza di calcolo potrà essere misurata in termini di minuti avanzati durante l’elaborazione: un chip come il nuovo M3 intende fare la differenza tanto per le elaborazioni sulla macchina, quanto per quelle su cloud (es. Microsoft Copilot). L’IA, infatti, entra in gioco fin da subito grazie ad un ampio ecosistema di app:

[…] gli utenti possono fare qualsiasi cosa, per esempio controllare i compiti con AI Math Assistance in Goodnotes 6, migliorare automaticamente le foto in Pixelmator Pro, o rimuovere i rumori di fondo di un video usando CapCut. Unito all’architettura di memoria unificata del chip Apple, MacBook Air può inoltre eseguire, in locale e con prestazioni eccezionali, modelli di AI ottimizzati, inclusi modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM, Large Language Model) e modelli di diffusione per la generazione di immagini.

Una potenza similare non teme la gestione anche di due display in parallelo, rendendo questo laptop qualcosa di versatile e capace per ogni ambito operativo, con il timone sempre saldamente in mano al sistema operativo MacOS.

I nuovi MacBook mettono in gioco prestazioni e potenza di calcolo, ma senza compromessi in termini di sottigliezza, leggerezza e portabilità. La scocca in alluminio protegge con leggerezza e resistenza le componenti interne, mentre il display Liquid Retina si occupa di offrire immagini con luminosità fino a 500 nit con un miliardo di colori e risoluzione decisamente superiore rispetto ai laptop della stessa fascia di mercato.

Prezzi e disponibilità

I nuovi MacBook Air sono disponibili per il preordine a partire da oggi stesso su Apple Store in 28 Paesi (Italia inclusa), con consegne che avranno inizio venerdì 8 marzo. Quattro i colori disponibili: mezzanotte, galassia, argento e grigio siderale.

Questi i prezzi ufficiali annunciati:

MacBook Air 13″ con chip M3 è disponibile a partire da €1.349 (IVA Incl.);

(IVA Incl.); MacBook Air 15″ con chip M3 è disponibile a partire da €1.649 (IVA Incl.).

Al contempo il MacBook Air 13″ con chip M2 ora parte da €1.249 (IVA Incl.).