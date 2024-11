ASUS Chromebook CM14 in OFFERTA: ChromeOS da 14 pollici

ASUS Chromebook CM14, oggi protagonista di uno sconto su Amazon, può essere il laptop giusto per molti. Dallo stile compatto ed elegante, ha in dotazione caratteristiche che lo rendono adatto allo studio, ma anche alla navigazione online, all’intrattenimento multimediale e persino alla produttività di base. Tra i punti di forza c’è sicuramente il design, con cerniera apribile fino a 180 gradi e trattamento Antimicrobial Guard della superficie.

Le specifiche tecniche di ASUS Chromebook CM14

Il sistema operativo è ChromeOS di Google, con accesso alla piattaforma Play Store per il download delle applicazioni Android. Riportiamo di seguito le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate, per conoscere altri dettagli rimandiamo alla pagina dedicata all’offerta.

Display da 14 pollici con risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento da 60 Hz;

processore MediaTek Kompanio 520 con chip grafico;

4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna eMMC;

moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth per la connettività;

webcam con microfono;

batteria con autonomia elevata;

Non lasciarti sfuggire l’occasione, mettilo nel carrello e approfitta dello sconto che ti permette di acquistare ASUS Chromebook CM14 al prezzo finale di soli 279 euro. È un regalo? Nessun problema, nemmeno se vuoi portarti avanti in vista delle festività: per l’eventuale restituzione con rimborso completo avrai tempo fino al 15 gennaio 2025.

Il laptop è venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita direttamente a casa tua prevista già entro domani se lo ordini adesso. Non sei ancora convinto? Dai uno sguardo alle centinaia di recensioni pubblicate sull’e-commerce da chi lo ha già messo sulla scrivania: il voto medio è superiore a 4/5.