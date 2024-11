MacBook Air con Apple M2 al MINIMO STORICO: affare Amazon

È sufficiente citare il MacBook Air per pensare a un laptop di fascia alta, ottimizzato nel design e dalle prestazioni da top di gamma. Oggi lo si può eccezionalmente associare anche al concetto di economico, grazie al forte sconto di Amazon sul modello con chip Apple M2. Grazie all’offerta in corso lo puoi acquistare al suo prezzo minimo storico.

Risparmia 230 euro sul MacBook Air (M2)

Integra un display Liquid Retina da 13,6 pollici con risoluzione 2560×1664 pixel circondato da bordi sottili. Sotto la scocca batte il cuore pulsante della componente progettata dal gruppo di Cupertino con CPU 8-core, GPU 8-core e Neural Engine 16-core, affiancato da 8 GB di memoria unificata e da un’unità SSD da 256 GB per l’archiviazione. Tra le altre specifiche tecniche che vale la pena segnalare ci sono la tastiera retroilluminata, la videocamera FaceTime HD a 1080p, i tre microfoni, i quattro altoparlanti con audio spaziale e l’autonomia fino a 18 ore di autonomia con ricarica MagSafe per la batteria. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella scheda completa.

Il sistema operativo è macOS Sequoia, pronto per accogliere le funzionalità AI di Apple Intelligence non appena disponibili anche in italiano. Al prezzo minimo storico di 899 euro, con un risparmio di 230 euro rispetto al listino ufficiale, il MacBook Air nella configurazione appena descritta è un affare da cogliere al volo.

La colorazione è Mezzanotte, quella visibile in queste immagini. Se lo ordini subito, il portatile della mela morsicata arriverà direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. Sia la vendita che la spedizione sono a carico di Amazon, senza passare da intermediari.