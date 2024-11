Apple MacBook Pro: design rinnovato nel 2026

Il noto Mark Gurman ha svelato interessanti informazioni su alcuni prodotti di Apple con la tradizionale newsletter settimanale Power On. Secondo il giornalista di Bloomberg, l’azienda di Cupertino annuncerà i MacBook Pro con design rinnovato nel 2026. La versione 18.2 di iOS dovrebbe invece arrivare all’inizio di dicembre. Previsto infine un Vision Pro con chip aggiornato.

MacBook Pro: schermo OLED nel 2026

Apple ha annunciato a fine ottobre i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici con chip M4, M4 Pro e M4 Max. L’azienda di Cupertino ha solo aggiornato la dotazione hardware, mentre il design è rimasto invariato rispetto alla precedente generazione.

Tradizionalmente, Apple rinnova il design dei MacBook Pro ogni quattro anni. Nel 2021 è stato ridotto lo spessore delle cornici intorno allo schermo e aggiunto un notch per la videocamera FaceTime. Secondo Gurman, il nuovo restyling avverrà con un anno di ritardo. Nel 2025 ci sarà solo un aggiornamento hardware con i chip M5, M5 Pro e M5 Max. Nel 2026 è previsto invece un nuovo design, insieme allo schermo OLED e ai chip M6, M6 Pro e M6 Max realizzati con tecnologia di processo a 2 nanometri.

iOS 18.2 all’inizio di dicembre

Da alcuni giorni sono disponibili le prime funzionalità AI di Apple Intelligence con iOS 18.1, iPadOS 18.1 e macOS Sequoia 15.1 (solo negli Stati Uniti in inglese). Secondo Gurman, le versioni 18.2 e 15.2 verranno rilasciate nella settimana del 2 dicembre.

Ci saranno altre funzionalità AI, tra cui Genmoji, Image Playground e ChatGPT, che potranno essere utilizzate anche in Australia, Canada, Irlanda, Nuova Zelanda, Sudafrica e Regno Unito (solo in inglese). Il supporto per l’italiano verrà aggiunto ad aprile 2025 con le versioni 18.4 e 15.4. In futuro è prevista anche l’integrazione di Google Gemini.

Vision Pro con chip M5 nel 2025

Gurman ha infine fornito alcune informazioni su Vision Pro. Nel 2025 è previsto il lancio di una versione con chip M5. L’indiscrezione è stata confermata anche dall’analista Ming-Chi Kuo. Quest’ultimo ha inoltre aggiunto che la versione economica del visore non arriverà prima del 2027.