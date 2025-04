MacBook Air 2025 con M4 da 16+512GB: prezzo in CROLLO al minimo storico (-200€)

Opportunità da non perdere su Amazon se vuoi cambiare PC per l’università o per il lavoro perché il MacBook Air da 13 pollici con chipset M4 di ultima generazione, 16GB di memoria unificata e 512GB di archiviazione SSD è in offerta al minimo storico di 1299 euro invece di 1499. Disponibile con spedizione Prime, al checkout puoi completare l’ordine con un pagamento a rate.

MacBook Air 2025 M4: perché così è un affare

MacBook Air 2025 con M4 è l’ultimo gioiellino in fatto di laptop firmato Apple: dal peso bassissimo, sottilissimo, ma con un cuore dalla potenza tale da poterti supportare in qualsiasi attività, passando da un’app all’altra in un lampo, modificare video in alta risoluzione senza problemi e sfruttare al massimo Apple Intelligence.

Il tutto con una batteria che dura fino a 18 ore grazie ad una strepitosa efficienza energetica: potrai quindi lavorare, studiare o divertirti senza cercare continuamente una presa. Lo schermo da 13,6 pollici di tipo Liquid Retina è la solita meraviglia a cui ci ha ormai abituato la linea, con colori brillanti, neri profondi, dettagli definiti e una luminosità perfetta anche sotto la luce diretta del sole.

In fatto di connettività non cambia niente: Touch ID, due porte Thunderbolt 4, ricarica MagSafe, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 e compatibilità con due monitor esterni.

Un portatile che non rallenta mai, bello da vedere e pronto ad accompagnarti per anni: acquista adesso il MacBook Air 2025 con M4 da 16+512GB di memoria a 1299 euro invece di 1499, anche a rate.