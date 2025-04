AMD: ASUS svela il primo portatile con Ryzen 9 8940HX

Al CES 2025, tenutosi all’inizio dell’anno, ci si aspettava che AMD presentasse due nuovi prodotti destinati ai portatili da gioco di fascia alta, ovvero Fire Range, vale a dire Ryzen 9000HX, e Dragon Range Refresh, cioè i Ryzen 8000HX. Le cose sono andate tuttavia diversamente, dato che, mentre il Fire Range è stato effettivamente introdotto, le CPU Dragon Range Refresh non sono ancora state ufficialmente annunciato dall’azienda di Sunnyvale. A rivelare l’esistenza della serie è stata inoltre MSI, la quale ha poi tentato di ritirare il comunicato stampa, probabilmente dopo la decisione da parte della casa americana di non procedere con un annuncio ufficiale.

ASUS: il primo portatile con AMD Ryzen 9 8940HX compare nel catalogo

A tre mesi di distanza dall’evento AMD non ha ancora rilasciato alcun annuncio ufficiale riguardo le specifiche tecniche di questi processori. Ma nonostante ciò, i produttori di portatili hanno già iniziato a inserire nei loro cataloghi i nuovi modelli equipaggiati con la nuova serie aggiornata di CPU, segno palese che il lancio è ormai imminente.

Vale la pena ricordare che la serie Ryzen HX riguarda processori derivati dalle varianti desktop e adattati per il segmento mobile: un approccio consente di offrire agli utenti fino a 16 core Zen 4 racchiusi in un package BGA compatto delle dimensioni di un socket AM5. A differenza di altre soluzioni come Strix Point o Halo, che puntano su iGPU potenti, i processori delle serie Dragon Range e Fire Range sono progettati per dare priorità alla velocità della CPU, essendo più adatte a essere abbinate a GPU dedicate. La grafica integrata si limita infatti a un massimo di 2 Compute Unit RDNA2, una scelta sensata considerando che questi chip sono pensati per portatili da gioco dotati con GPU discrete.

Tra i primi dispositivi dotati di CPU AMD Dragon Range Refresh c’è l’ASUS ROG STRIX, che integrerà al suo interno un Ryzen 9 8940HX, un processore Zen 4 con 16 core e una frequenza massima di 5,3 GHz, un incremento di 100 MHz rispetto al precedente Ryzen 9 7940HX della serie Dragon Range. Di conseguenza vengono anche confermate le specifiche trapelate in precedenza attraverso le indiscrezioni.

Per quanto riguarda i prezzi, il nuovo portatile di ASUS con Ryzen 9 8940HZ e GPU RTX 5070 Ti ha un prezzo di circa 1.950$ (1.762€ al cambio), un costo piuttosto fuori scala. Sono anche disponibili modelli leggermente meno costosi ma dal pur sempre alto prezzo di 1.390$ (1.256€) con CPU AMD della precedente generazione, come il 13900HX o il 7945HX, abbinati sempre a una 5070 Ti.