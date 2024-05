Apple Pencil Pro: scoperto il nome del nuovo modello

È ormai da tempo che circolano voci in merito al lancio di un nuovo modello di Apple Pencil e la giusta occasione potrebbe essere l’evento che Apple terrà oggi stesso, quello durante il quale dovrebbero venire tolti i veli alla nuova gamma iPad. Ma quale sarà il nome del nuovo modello del pennino? Molto probabilmente: Apple Pencil Pro.

Apple Pencil Pro in arrivo

Nel codice sorgente dell’homepage giapponese del sito Web di Apple, infatti, è comparso un riferimento ad “Apple Pencil Pro”. Visto e considerato che non si tratta di voci di corridoio, ma di una conferma praticamente ufficiale, in quanto individuata sul sito Internet del colosso di Cupertino, seppur in maniera al momento celat, è molto probabile che sia proprio questa la denominazione scelta per l’ultima versione del pennino. D’altro canto, si tratterebbe di un nome perfettamente in linea con le tendenze attuali e soprattutto gli iPad Pro a cui andrebbe abbinata.

Indipendentemente dal fatto che venga utilizzato il nome Apple Pencil Pro, una nuova Apple Pencil dovrebbe essere annunciata all’evento Apple. Le caratteristiche vociferate sino a questo momento includono nuove gesture e un feedback tattile e il supporto ad Apple Vision Pro con l’avvento di visionOS 2.

È probabile che Apple Pencil Pro vada a sostituire Apple Pencil di seconda generazione, rilasciata nel 2018. Gli altri modelli di Apple Pencil disponibili sono quello con USB-C e la versione originale del 2015, che dovrebbe andare fuori produzione quando l’azienda capitanata da Tim Cook smetterà di vendere l’iPad di nona generazione dotato di connettore Lightning.