Apple Pencil: in arrivo un nuovo modello

Stando a un’indiscrezione da poco condivisa sul social network Weibo, questo mese verrà lanciato sul mercato un nuovo modello di Apple Pencil. Dopo ben cinque anni senza alcun aggiornamento, Apple avrebbe finalmente deciso di aggiornar il suo pennino di seconda generazione. Lo scorso ottobre, invece, era stato introdotto un modello con USB-C.

Apple Pencil: nuovo modello in dirittura d’arrivo

Da sottolineare che, ancor prima, anche Mark Gurman di Bloomberg ha fatto sapere dell’arrivo di una nuova Apple Pencil nelle prossime settimane.

La nuova Apple Pencil dovrebbe avere punte intercambiabili magneticamente, capacità di campionare il colore e un design più corto e con finitura lucida.

Il nuovo accessorio potrebbe essere lanciato insieme ai nuovi iPad Pro con display OLED, attesi anch’essi questo mese. Unitamente a pennino e tablet, è altamente probabile che il colosso di Cupertino possa introdurre anche una Magic Keyboard riprospettata.

Da tenere presente che le indiscrezioni in questione sono, appunto, indiscrezioni, dunque non confermate ufficialmente da Apple e proprio per questo alla fine potrebbero anche rivelarsi non attendibili.

Ad ogni modo, la fonte che ha fornito le più recenti informazioni relativamente al lancio della nuova Apple Pencil è la stessa che tempo addietro annunciò prima di tutti l’arrivo dell’iPhone 14 nella colorazione gialla, la possibilità di acquisire video spaziali su iPhone 15, l’aggiornamento a livello hardware di minore portata su Apple Watch 9 e l’uso del vetro smerigliato sulla scocca posteriore di iPhone 15 e 15 Plus. Si è rivelata pertanto abbastanza affidabile, per cui è probabile che pure i dettagli in merito al nuovo accessorio della “mela morsicata” siano veritiere.