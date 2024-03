Apple: Beats Solo 4 e iPad in arrivo a giorni

Nelle scorse ore, Apple ha tolto i veli ai nuovi MacBook Air con chip M3, ma questi non sono gli unici nuovi prodotti dell’azienda, o almeno non dovrebbero. Stando infatti alle indiscrezioni, il colosso di Cupertino potrebbe lanciare le cuffie Beats Solo 4 questa settimana e i nuovi iPad la prossima, sempre mediante apposito comunicato stampa, nessun evento.

Apple: Beats Solo 4 questa settimana, iPad la prossima

Sia ben chiaro, non si tratta di informazioni ufficiali, ma di ipotesi fatte da Mark Gurman di Bloomberg, per cui alla fine potrebbero pure rivelarsi non accurate, ma generalmente il giornalista è abbastanza preciso e attendibile quando si parla del mondo Apple.

Più precisamente, il giornalista parla di un accessorio, senza però fare esplicito riferimento alle cuffie, ma le Beats Solo 4 sono al centro dell’attenzione da qualche giorno, come aggiornamento del modello di terza generazione che è rimasto praticamente immutato da tempo immemore, da settembre 2016, quando venne presentato insieme alle prime AirPods.

Il nuovo modello di Beats dovrebbe supportare l’audio spaziale e dovrebbe disporre di connettore USB-C. Le colorazioni previste, almeno inizialmente, sarebbero nero, blu e rosa.

Per quanto riguarda, invece, i tanto attesi e discussi iPad, come già precedentemente ipotizzato, sono attesi soprattutto i modelli Pro con display OLED, adoperati per la prima volta al di fuori di iPhone e Apple Watch. Sono attesi pure i modelli Air, anche in una nuova veste da 12,9 pollici.

Non dovrebbero poi mancare nuovi accessori sempre destinati ai tablet, come una Magic Keyboard rinnovata e una versione aggiornata di Apple Pencil.