Apple: Beats Solo 4 in dirittura d'arrivo

Sebbene al momento non sia ancora chiaro quando, di preciso, in un futuro non molto lontano arriverà una versione aggiornata delle cuffie on-ear Beats Solo di Apple. Lo si evince dal codice presente nella release candidate di iOS 17.4 che è stata rilasciata nelle scorse ore.

Apple sta lavorando alle nuove Beats Solo 4

Andando più in dettaglio, la redazione di MacRumors ha trovato vari riferimenti alle cuffie Beats Solo 4, comprese delle immagini, visibili di seguito.

Here are some videos of the new Beats Solo 4 https://t.co/I9MwTDUUaR pic.twitter.com/nx8wdP23At — Aaron (@aaronp613) February 27, 2024

Le Beats Solo 4 si presentano simili alle Beats Solo 3, ma presentano alcune modifiche al design che portano ad allinearle principalmente alle Beats Studio Pro, anch’esse presumibilmente prossime a una revisione. Nei file sono segnalati tre colori: nero, rosa e blu.

Inoltre, è supportato l’audio spaziale, ma a parte ciò non è dato sapere quali siano le altre funzionalità integrate. Presumibilmente, ci saranno alcuni dei cambiamenti introdotti sul modello Beats Studio Pro a partire dallo scorso anno, come una migliore qualità del suono e il supporto per l’audio spaziale personalizzato, oltre che le medesime gesture, come la pressione del pulsante “b” per riprodurre/mettere in pausa e rispondere alle chiamate, una doppia pressione per saltare i brani e una lunga pressione per attivare Siri.

È altresì probabile che Apple provveda a sostituire la porta micro-USB presente sul modello attuale con una nuova porta USB-C.

Per chi non lo sapesse o non ne avesse memoria, Apple ha rilasciato le cuffie Beats Solo 3 nel 2016. Negli anni ci sono stati vari aggiornamenti riguardo i colori, ma a livello di hardware e funzionalità da allora non è mai cambiato praticamente nulla. Alla luce di ciò, Beats Solo 4 sarà il primo importante aggiornamento delle cuffie on-ear dopo tutto questo tempo.